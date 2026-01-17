Maioneză fără ulei, reţeta perfectă pentru cei care vor să slăbească

Dacă îți place gustul maionezei, dar vrei să eviți grăsimile și caloriile din rețeta tradițională, există o alternativă care te va surprinde prin gust și textură. Este vorba despre maioneza fără ulei, un preparat sănătos și ideal pentru cei care țin dietă sau vor să mănânce mai echilibrat, fără a face compromisuri în privința aromelor.

De ce să alegi maioneza fără ulei

O lingură de maioneză clasică, făcută cu ulei, are în jur de 100 de calorii și este bogată în grăsimi. În schimb, versiunea light, pe care o poți prepara acasă în doar câteva minute, conține ingrediente ușoare, cu puține calorii, dar are o consistență cremoasă și un gust excelent. Este perfectă pentru salate, sandvișuri sau ca sos pentru legume și carne la grătar.

Această maioneză dietetică nu doar că îți protejează silueta, dar este și mult mai prietenoasă cu sistemul digestiv, fiind mai ușor de asimilat decât cea clasică.

Ingrediente pentru maioneza fără ulei:

3 ouă fierte tari

3 lingurițe de muștar (de preferat clasic sau Dijon)

280 grame de iaurt grecesc (preferabil cu 2% grăsime)

2 lingurițe de zeamă de lămâie proaspăt stoarsă

Sare după gust

Mod de preparare

Fierbe ouăle în apă cu sare, curăță-le de coajă și taie-le în jumătăți.

Pune ouăle într-un blender sau robot de bucătărie.

Adaugă peste ele iaurtul grecesc, muștarul și sucul de lămâie.

Mixează totul până obții o compoziție omogenă, fină și cremoasă.

La final, potrivește gustul cu sare și mai amestecă puțin.

Rezultatul este o maioneză gustoasă, densă, dar mult mai ușoară și cu un aport caloric redus. Textura sa se apropie foarte mult de cea originală, astfel că este greu de crezut că nu conține deloc ulei.

Alternativa fără ouă

Pentru cei care preferă o variantă fără ouă sau urmează o dietă vegană, ouăle pot fi înlocuite cu un avocado bine copt. Tot ce trebuie să faci este să pasezi pulpa de avocado în blender, alături de iaurt (poți folosi unul vegetal, de exemplu din soia sau cocos), muștar, zeamă de lămâie și sare. Obții astfel o maioneză vegetală, extrem de hrănitoare, bogată în grăsimi sănătoase și fibre.

Maioneza fără ulei este o descoperire culinară valoroasă pentru oricine își dorește să mănânce sănătos, fără să renunțe la gustul delicios al preparatelor clasice. Ușor de făcut, cu ingrediente accesibile, această rețetă poate deveni rapid aliatul tău în bucătărie, fie că ești la dietă, ai restricții alimentare sau, pur și simplu, vrei să alegi o variantă mai bună pentru tine și familia ta. Încearcă și vei fi uimit: nici nu zici că nu este maioneza clasică!