Pasărea care zboară la cea mai mare înălțime. Una a lovit un avion la 11.300 de metri altitudine

Într-o epocă în care păsările sunt monitorizate prin GPS, sateliți și senzori de altitudine, un record vechi de peste 50 de ani continuă să rămână neatins. Este vorba despre cea mai mare înălțime la care a fost documentat vreodată zborul unei păsări, un prag pe care, în mod accidental, l-a depășit o specie din Africa în 1973, atunci când un exemplar a intrat în coliziune cu un avion de pasageri aflat la peste 11.000 de metri altitudine.

Recordul aparține vulturului Rüppell (Gyps rueppellii), considerat astăzi pasărea care zboară cel mai sus din lume. Incidentul a fost confirmat oficial de specialiști în ornitologie, iar datele sunt citate în literatura științifică și în publicații de popularizare a științei precum IFLScience. Deși a fost un eveniment neobișnuit și tragic, el a schimbat modul în care oamenii de știință înțeleg limitele biologice ale zborului la altitudine extremă.

Un zbor aproape imposibil pentru o pasăre

Zborul la o altitudine de 11.300 de metri (echivalentul a peste 37.000 de picioare) este o performanță colosală, nu doar pentru o pasăre, ci chiar și pentru aparatura omului. La această altitudine, nivelul de oxigen este extrem de scăzut, iar temperaturile sunt letale pentru majoritatea formelor de viață.

Vulturul Rüppell este o specie adaptată perfect la înălțimi mari. Se folosește de curenții termici puternici pentru a plana deasupra regiunilor africane din Sahel – o zonă care include țări precum Etiopia, Senegal și Zimbabwe. Se mai întâmplă ca acești vulturi să fie observați și în sudul Europei, inclusiv în Spania.

O pasăre rară, socială și în mare pericol

Deși este cunoscut pentru abilitățile sale aeriene, vulturul Rüppell este astăzi o specie aflată în pericol critic de dispariție, potrivit listei roșii IUCN. Pasărea se confruntă cu o serie de amenințări majore: pierderea habitatului, braconajul și mai ales otrăvirea accidentală.

Unul dintre cele mai mari pericole îl reprezintă consumul de cadavre de animale tratate cu diclofenac – un antiinflamator utilizat în medicina veterinară, dar extrem de toxic pentru păsările necrofage. În mod ironic, vulturul Rüppell este atât de rezistent încât poate consuma carne infestată cu bacterii letale precum botulismul sau antraxul, dar nu și acest medicament uman.

Acești vulturi trăiesc în perechi monogame și își îngrijesc puii împreună timp de aproximativ 150 de zile. Au o anvergură a aripilor de peste 2 metri și o înălțime de aproape 1 metru. Capul lor este lipsit de pene – o adaptare practică pentru modul lor de hrănire, care implică introducerea întregului cap în carcasele descompuse ale animalelor moarte.

Un record greu de doborât

Deși au mai existat și alte păsări capabile de zbor la altitudini impresionante – cum ar fi cocorul comun (până la 10.000 de metri) sau gâsca cu cap barat (circa 7.300 de metri) – niciuna nu s-a apropiat de performanța accidentală a vulturului Rüppell.

În prezent, cu toate că se folosesc metode moderne de urmărire a păsărilor, nu a mai fost documentat vreun alt individ care să atingă altitudinea la care a avut loc impactul cu avionul în 1973. Așadar, titlul de „pasărea care zboară cel mai sus” rămâne încă bine fixat pe aripile acestei specii impresionante.

