Donarea de sânge este sigură, dar este important să respecți intervalele recomandate între donații

Donarea de sânge este unul dintre cele mai simple și eficiente gesturi prin care poți salva vieți. Pentru majoritatea adulților sănătoși, donarea este sigură, însă este esențial să respecți intervalele recomandate între donații, pentru a-ți proteja sănătatea și pentru a asigura calitatea sângelui donat.

Tipuri de donații de sânge

Există mai multe tipuri de donații, iar fiecare are reguli diferite privind frecvența:

Donarea de sânge integral

Aceasta este cea mai comună formă de donare.

Frecvență: o dată la 56 de zile (8 săptămâni)

Maximum: de până la 6 ori pe an

În timpul unei donații de sânge integral sunt recoltate toate componentele sângelui: globule roșii, plasmă, trombocite și globule albe. Procedura este relativ rapidă și durează, în general, aproximativ o oră.

Donarea de trombocite

Frecvență: la fiecare 7 zile

Maximum: până la 24 de donații pe an

În acest caz, o aparatură specială separă trombocitele și o parte din plasmă, iar restul sângelui este returnat organismului. Procedura durează mai mult, în jur de trei ore, dar este extrem de importantă pentru pacienții cu afecțiuni grave.

Donarea de plasmă

Frecvență: o dată la 28 de zile (4 săptămâni)

Maximum: până la 13 ori pe an

Plasma este partea lichidă a sângelui și este esențială în tratamentul arsurilor, traumelor și unor boli cronice. O sesiune de donare durează între una și două ore.

Donarea de dublu concentrat eritrocitar

Frecvență: o dată la 112 zile (aproximativ 4 luni)

Maximum: de până la 3 ori pe an

Această procedură presupune recoltarea a două unități de globule roșii. Este recomandată în special persoanelor cu grupele O pozitiv, O negativ, A negativ și B negativ.

De ce sunt importante aceste intervale când donezi sânge

Respectarea perioadelor de pauză dintre donații este esențială deoarece:

organismul are nevoie de timp pentru a reface sângele și componentele sale;

se reduce riscul de deficit de fier și de scădere a hemoglobinei;

se menține starea generală de sănătate a donatorului.

Studiile arată că donarea prea frecventă, peste limitele recomandate, crește riscul de anemie și oboseală cronică.

Cine poate dona sânge

Eligibilitatea pentru donare depinde de mai mulți factori. În general, este necesar:

să ai semne vitale normale (tensiune, puls, temperatură);

un nivel normal al hemoglobinei;

vârsta minimă de 17 ani (mai mare pentru unele tipuri de donații);

greutatea minimă de aproximativ 50kg;

să te simți bine, fără simptome de boală;

afecțiunile cronice să fie bine controlate;

să nu existe antecedente de consum de droguri injectabile.

Când este recomandat să amâni să donezi sânge

Există situații în care este indicat să aștepți mai mult decât intervalul standard:

boală recentă , febră sau tuse;

călătorii în zone cu risc de boli transmisibile;

tratamente medicamentoase, inclusiv antibiotice, anticoagulante sau tratamente oncologice;

tatuaje sau piercing-uri realizate în ultimele trei luni;

intervenții chirurgicale, caz în care este necesar avizul medicului;

, caz în care este necesar avizul medicului; sarcină: donarea este contraindicată, iar după naștere se recomandă o pauză de cel puțin șase săptămâni.

