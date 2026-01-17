Donarea de sânge este sigură, dar este important să respecți intervalele recomandate între donații

Donarea de sânge este unul dintre cele mai simple și eficiente gesturi prin care poți salva vieți. Pentru majoritatea adulților sănătoși, donarea este sigură, însă este esențial să respecți intervalele recomandate între donații, pentru a-ți proteja sănătatea și pentru a asigura calitatea sângelui donat.
Tipuri de donații de sânge
Există mai multe tipuri de donații, iar fiecare are reguli diferite privind frecvența:
Donarea de sânge integral
Aceasta este cea mai comună formă de donare.
- Maximum: de până la 6 ori pe an
- Frecvență: la fiecare 7 zile
- Maximum: până la 24 de donații pe an
Donarea de plasmă
- Frecvență: o dată la 28 de zile (4 săptămâni)
- Maximum: până la 13 ori pe an
Plasma este partea lichidă a sângelui și este esențială în tratamentul arsurilor, traumelor și unor boli cronice. O sesiune de donare durează între una și două ore.
Donarea de dublu concentrat eritrocitar
- Frecvență: o dată la 112 zile (aproximativ 4 luni)
- Maximum: de până la 3 ori pe an
Această procedură presupune recoltarea a două unități de globule roșii. Este recomandată în special persoanelor cu grupele O pozitiv, O negativ, A negativ și B negativ.
De ce sunt importante aceste intervale când donezi sânge
Respectarea perioadelor de pauză dintre donații este esențială deoarece:
- organismul are nevoie de timp pentru a reface sângele și componentele sale;
- se reduce riscul de deficit de fier și de scădere a hemoglobinei;
- se menține starea generală de sănătate a donatorului.
Studiile arată că donarea prea frecventă, peste limitele recomandate, crește riscul de anemie și oboseală cronică.
Cine poate dona sânge
Eligibilitatea pentru donare depinde de mai mulți factori. În general, este necesar:
- să ai semne vitale normale (tensiune, puls, temperatură);
- un nivel normal al hemoglobinei;
- vârsta minimă de 17 ani (mai mare pentru unele tipuri de donații);
- greutatea minimă de aproximativ 50kg;
- să te simți bine, fără simptome de boală;
- afecțiunile cronice să fie bine controlate;
- să nu existe antecedente de consum de droguri injectabile.
Când este recomandat să amâni să donezi sânge
Există situații în care este indicat să aștepți mai mult decât intervalul standard:
- boală recentă, febră sau tuse;
- călătorii în zone cu risc de boli transmisibile;
- tratamente medicamentoase, inclusiv antibiotice, anticoagulante sau tratamente oncologice;
- tatuaje sau piercing-uri realizate în ultimele trei luni;
- intervenții chirurgicale, caz în care este necesar avizul medicului;
- sarcină: donarea este contraindicată, iar după naștere se recomandă o pauză de cel puțin șase săptămâni.
SURSA: csid.ro