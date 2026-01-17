Cancerul – boala care poate recidiva după ani de zile. Vinovate sunt celulele tumorale „adormite”

Cancerul poate reveni chiar și după ani de la un tratament considerat reușit, iar cercetătorii cred că vinovate sunt celulele tumorale „adormite”, care scapă terapiilor clasice și se pot reactiva în anumite condiții, scrie csid.ro.

Pentru multe persoane diagnosticate cu cancer, finalizarea tratamentului vine cu speranța unui nou început. Totuși, în unele cazuri, boala poate reveni chiar și după ani sau decenii de la vindecare. Oamenii de știință cred că explicația ar putea sta în așa-numitele celule tumorale dormante – un pericol tăcut care scapă tratamentelor clasice și poate fi „reactivat” în anumite condiții.

Lisa Dutton, o femeie din Philadelphia, a fost declarată vindecată de în 2017. Deși tratamentul a avut succes, ea știa că riscul nu dispare complet. Statisticile arată că până la o treime dintre pacienții tratați pentru cancer de sân pot avea o recidivă, uneori la zeci de ani distanță. În 2020, temerile ei au devenit reale: medicii au descoperit celule canceroase dormante în măduva osoasă.

Ce sunt celulele canceroase dormante

Spre deosebire de , aceste celule intră într-o stare de „somn”. Ele se desprind devreme din tumora inițială, circulă prin organism și se ascund în zone precum măduva osoasă sau ganglionii limfatici. Acolo nu se divid, nu provoacă simptome și, cel mai important, nu pot fi distruse de chimioterapie, care vizează celulele aflate în multiplicare rapidă.

Cercetătorii estimează că aproximativ 30% dintre pacienții oncologici vindecați ar putea avea astfel de celule în organism, fără să știe.

De ce reapar tumorile

De-a lungul anilor, aceste celule rămân invizibile pentru sistemul imunitar. Însă anumite schimbări pot „trezi” cancerul: infecții severe, inflamații, îmbătrânirea organismului, stresul cronic, modificările hormonale sau chiar boli precum COVID-19 ori gripa. Când echilibrul intern este perturbat, celulele dormante pot începe din nou să se înmulțească și să formeze tumori, adesea mai agresive decât cele inițiale.

Cum încearcă știința să oprească recidiva

În ultimul deceniu, interesul pentru aceste celule a crescut semnificativ. Oamenii de știință dezvoltă teste tot mai sensibile pentru a le identifica și studiază mecanismele care le mențin în stare latentă. Unele studii arată că aceste celule folosesc procese speciale de supraviețuire, precum autofagia (auto-reciclarea internă), și că interacționează constant cu mediul din jur pentru a rămâne „adormite”.

Au fost lansate deja primele studii clinice care nu doar monitorizează celulele dormante, ci încearcă să le elimine complet, înainte ca ele să se reactiveze. Specialiștii speră ca, în viitor, aceste terapii să reducă semnificativ riscul de recidivă a cancerului.

O speranță reală pentru pacienți

Deși ideea că boala ar putea reveni rămâne o sursă majoră de anxietate pentru mulți supraviețuitori, progresele din cercetare oferă motive de optimism. Înțelegerea celulelor tumorale dormante ar putea schimba fundamental modul în care este tratat cancerul – nu doar pentru a-l combate, ci pentru a preveni întoarcerea lui ani mai târziu.

Pentru pacienți ca Lisa Dutton, aceste descoperiri înseamnă mai mult decât date științifice: înseamnă șansa la o viață trăită fără teama constantă că trecutul s-ar putea întoarce.

Sursa: nature.com