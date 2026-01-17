Perugia, destinația din Italia cunoscută pentru ciocolată și piețe istorice

Perugia este un oraș din centrul Italiei unde trecutul medieval se împletește cu gustul dulce al ciocolatei. Capitală a regiunii Umbria, orașul atrage turiști din toată lumea prin străduțele pavate, piețele vechi și festivalurile care animă centrul istoric. Perugia seamănă cu orașele Toscanei, dar este mai liniștită și mai aerisită.

Centrul istoric este compact și poate fi parcurs pe jos. Orașul este construit pe un deal, iar străzile au multe urcări și scări. Traficul auto este limitat, iar mașinile se parchează în afara zidurilor vechi. Pentru deplasare există Minimetrò, un mijloc de transport modern care leagă centrul de alte zone importante ale orașului. Un bilet costă 1,50 euro și este valabil 70 de minute.

Perugia este cunoscută în toată lumea pentru ciocolată. Aici a apărut celebra marcă Perugina, fondată în 1907. Tot de aici provin renumitele praline Baci Perugina, umplute cu alune și însoțite de bilețele cu mesaje. Ciocolata a devenit un simbol al orașului și o parte importantă a turismului local.

În fiecare an, Perugia găzduiește EuroChocolate, unul dintre cele mai mari festivaluri de ciocolată din Europa. Timp de aproape zece zile, centrul orașului se transformă într-un spațiu al degustărilor, expozițiilor și atelierelor tematice. Evenimentul atrage sute de mii de vizitatori și promovează cultura ciocolatei din întreaga lume.

Inima orașului este Piazza IV Novembre. Aici se află Fontana Maggiore, o fântână din secolul al XIII-lea, decorată cu sculpturi simbolice. În jurul pieței se ridică Catedrala San Lorenzo și Palazzo dei Priori, una dintre cele mai importante clădiri medievale din Italia. Piața este un loc de întâlnire pentru localnici și turiști, cu cafenele, artiști stradali și evenimente culturale.

Pe Corso Vannucci, strada principală a orașului, se simte viața de zi cu zi a Perugiei. Aici se plimbă localnici, studenți și vizitatori. Magazinele, terasele și galeriile de artă dau străzii un aer viu, mai ales seara. Tot pe această arteră se află Galleria Nazionale dell’Umbria, principalul muzeu de artă al regiunii, cu lucrări valoroase din Evul Mediu și Renaștere.

Un loc aparte este Rocca Paolina, o fostă fortăreață papală. Astăzi, sub oraș se întinde o rețea de tuneluri și pasaje care pot fi vizitate. Scările rulante trec prin zidurile vechi și oferă o perspectivă diferită asupra istoriei Perugiei.

Orașul păstrează și urme etrusce importante. Arcul Etrusc, vechi de peste două mii de ani, face parte din zidurile originale ale orașului. Muzeul Arheologic din apropiere prezintă obiecte care vorbesc despre viața din această zonă înainte de epoca romană.

Perugia este și un punct bun de plecare pentru excursii de o zi. Assisi se află la aproximativ 30 de minute și este cunoscut ca orașul Sfântului Francisc. Gubbio, un alt oraș medieval bine păstrat, impresionează prin clădirile sale vechi și priveliștile de pe munte. Lacul Trasimeno oferă peisaje liniștite și sate pitorești.

Astăzi, Perugia rămâne un oraș universitar activ, cu o viață culturală intensă. Trecutul medieval, arta, gastronomia și faima ciocolatei fac din acest oraș o destinație apreciată de turiștii care caută istorie, gust și liniște în inima Italiei.