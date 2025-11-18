Mamă din Soroca amendată după ce copilul ei a căzut de pe geam

De către
OdN
-
0
350
Foto: Jess Zoerb / Unsplash

O femeie din Soroca a fost amendată de instanță după ce fiul ei minor a căzut de la geam, incident în urma căruia copilul a suferit leziuni corporale medii. Judecătoria Soroca a stabilit că mama, nu și-a îndeplinit obligațiile părintești de supraveghere, fiind recunoscută vinovată de contravenția prevăzută la art. 63 alin. (2) din Codul Contravențional.

Potrivit materialelor examinate de instanță, la 19 august 2025 minorul s-a jucat singur în locuință. În lipsa unui adult care să-l supravegheze, copilul a urcat pe pervazul ferestrei și a căzut, suferind traumatisme medii confirmate ulterior prin raportul medico-legal.

Incidentul a declanșat procedura contravențională: procurorul a pornit acțiunea împotriva mamei, iar la 27 octombrie dosarul a fost înaintat instanței spre examinare.

În ședința publică, procurorul a solicitat aplicarea sancțiunii contravenționale, iar femeia nu s-a prezentat, deși fusese citată legal. Instanța a dispus examinarea cauzei în lipsa sa. Judecătorul a reținut că probele din dosar — inclusiv procesul-verbal de la fața locului, două rapoarte medico-legale și declarațiile mamei — confirmă lipsa supravegherii adecvate. Totodată, instanța a constatat că nu există circumstanțe care să atenueze sau să agraveze răspunderea contravențională.

În baza art. 63 alin. (2) Cod contravențional, instanța a aplicat o amendă de 10 unități convenționale (500 lei). Femeia are posibilitatea de a achita jumătate din sumă dacă o plătește în termen de trei zile lucrătoare de la data comunicării deciziei.

Pe lângă amendă, mama a fost obligată să achite cheltuieli judiciare de 640 lei, aferente examinării medico-legale realizate în proces. Hotărârea poate fi contestată la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile.


Articolul precedentLocuitorii din Voloave resping ideea construirii unei platforme pentru deșeuri / VIDEO
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.