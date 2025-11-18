Agresorul care a atacat o judecătoare cu o cheie de gaz în sala de judecată va sta 5 ani după gratii

Procuratura municipiului Chișinău anunță despre condamnarea unui bărbat în vârstă de 50 de ani pentru huliganism agravat, manifestat prin acte de violență comise direct în sala de ședințe a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Bărbatul va ispăși 5 ani de închisoare.

Potrivit probatoriului administrat de procurori, la 22 august 2025, într-o sală de judecată a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, imediat după pronunțarea unei încheieri într-un dosar privind eliberarea ordonanței de protecție pentru victimele violenței în familie, inculpatul a manifestat un comportament violent adresând injurii magistratei.

În continuarea acțiunilor ilegale, acesta a scos un obiect metalic învelit în sacoșă – o cheie destinată sistemelor de gaz – și a lovit judecătoarea în regiunea capului. Intervenția promptă a unui participant la proces a împiedicat continuarea acțiunilor agresive, însă agresorul l-a lovit și pe acesta cu același obiect.

Prin comportamentul său, inculpatul a provocat stări de teamă, disconfort emoțional și suferințe fizice ambelor persoane, acțiunile sale fiind încadrate juridic în baza art. 287 alin. (3) Cod penal – huliganism agravat.

Remarcăm că asemenea fapte subminează grav ordinea de drept, afectează sentimentul de siguranță al cetățenilor și nu vor rămâne fără o reacție promptă din partea organelor de drept.