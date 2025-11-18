Locuitorii din Voloave resping ideea construirii unei platforme pentru deșeuri / VIDEO

Vineri, 14 noiembrie, sătenii din Voloave, raionul Soroca, s-au adunat într-o ședință generală pentru a discuta planurile de construire a unei platforme de transfer a deșeurilor. Oamenii au spus clar că nu sunt de acord cu acest proiect și au cerut ca platforma să nu fie amplasată în localitatea lor.

La discuție au participat primarul comunei Parcani, care conduce și localitatea Voloave, dar și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Protecția Mediului Soroca. Aceștia au explicat că proiectul prevede o stație de transfer unde deșeurile din întreg raionul ar urma să fie aduse de autospeciale, apoi încărcate în containere și transportate la Chișinău. Acolo ele ar fi duse la stațiile de sortare, reciclare și procesare.

Localnicii au spus că nu vor o astfel de platformă în apropierea gospodăriilor lor. Ei se tem de mirosuri, de trafic mai intens și de posibile probleme de sănătate. Mai mulți participanți au cerut identificarea unei alte locații în afara satului.

Discuțiile au fost tensionate, însă oamenii au cerut să fie consultați de fiecare dată când se planifică un proiect ce le afectează satul. Primarul și reprezentanții instituțiilor au promis că vor analiza poziția comunității și vor reveni cu informații despre pașii următori.


