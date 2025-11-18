Un ceainic a provocat un incendiu într-o locuință de la Soroca Nouă

O familie din regiunea Soroca Nouă a trecut prin momente de panică după ce un incendiu a izbucnit în bucătăria locuinței lor. Incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, fără a fi înregistrate victime.

Potrivit informațiilor, focul a fost cauzat de o defecțiune tehnică a unui ceainic electric, achiziționat recent. Aparatul electrocasnic a luat foc, iar flăcările s-au extins rapid la câteva prosoape aflate în apropiere.

În momentul izbucnirii incendiului, nimeni nu se afla în casă. Proprietara, care ieșise afară împreună cu copiii, a fost alertată de către vecini, care au observat fumul ieșind din locuință.

Imediat a fost apelat serviciul de urgență 112, iar un echipaj de pompieri s-a deplasat la fața locului. Datorită intervenției prompte a salvatorilor, incendiul a fost localizat și stins în scurt timp, evitându-se o tragedie. Flăcările au reușit să distrugă doar o parte din bucătărie.

Vizibil afectată de cele întâmplate, stăpâna casei a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care mulțumește salvatorilor și comunității pentru sprijin, cerând totodată ajutor pentru a depăși această grea încercare.

„Stimați cetățeni, prieteni și apropiați, Așa cum unii dintre dumneavoastră poate ați auzit, în aceste momente, familia noastră trece printr-o grea încercare. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că suntem teferi, iar în privința daunelor, cuvintele sunt de prisos, dar nu deznădăjduim. Mulțumim pompierilor, poliției, salvării, persoanelor de la gaz pentru efortul depus și oamenilor care au venit și ne-au oferit ajutor. Tuturor celor care ne-au sunat și au trimis mesaje de încurajare, vă mulțumim, dar nu am avut timpul necesar pentru a răspunde. În continuare vom avea nevoie de ajutorul tuturor celor care au disponibilitate să ne ajute! Vă mulțumim! Doamne ajută-ne! Și să ne întărească.”