,,Uniți pentru a salva vieți!”: Până pe data de 28 noiembrie 2025 continuă Campania Națională de Donare Voluntară de Sânge în Instituțiile de Învățământ!

Centrul Național de Transfuzie a Sângelui în comun cu Secția de Transfuzie a Sângelui a Spitalul raional Soroca îndeamnă tinerii din licee și colegii din raionul Soroca să se implice activ în cea mai frumoasă acțiune desfășurată sub genericul ,,Uniți pentru a salva vieți!”

Inițiată de Ministerul Sănătății și CNTS Campania își propune să mobilizeze tinerii din întreaga țară nu doar să doneze sânge, ci și să conștientizeze importanța și valoarea acestui gest umanitar.

Viitorul aparține tinerilor, iar prin exemplul lor, ei pot inspira o întreagă comunitate. Mai ales atunci când acest gest simplu – donarea de sânge – poate fi egalat cu o șansă la viață, pentru cei care așteaptă o transfuzie de sânge.

Secția de transfuzie a sângelui a Spitalul raional Soroca vă așteaptă cu drag !!! (informații suplementare le puteți primi la Secția de transfuzie a sângelui, d-na Vasilisa Vînoaga.

Telefon de contact 0-230-2-11-63).

Donează sânge.

Dăruiește speranță.

Fii parte dintr-o generație care salviază vieți !!!

Ella URSU, directoarea spitalului raional Soroca „Anatolie Prisacari”