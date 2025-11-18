Elevii din Florești au câștigat locul I la concursul republican „Știu pentru ce votez” / GALERIE FOTO

Dorina Cioca
Liceul Teoretic Ion Creangă din Florești a obținut locul întâi la Concursul republican „Știu pentru ce votez”. Titlul de Cea mai bună instituție de învățământ a venit după o competiție la care au participat 63 de școli din toată țara. Elevii liceului au arătat interes și implicare, iar acest lucru a contat în rezultat.

Concursul a fost organizat de Asociația de jocuri intelectuale din Republica Moldova în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională a Tineretului. Festivitatea de premiere s-a desfășurat pe 17 noiembrie la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă.

La concurs au participat elevi din clasele a 9-a A, B, C și a 11-a real A și B. Ei au studiat discipline opționale precum educația electorală și cea juridică. Aceste ore îi ajută pe tineri să înțeleagă cum funcționează procesul electoral și ce rol are un cetățean activ în comunitate. Jocurile folosite în concurs nu au conținut politic, ci se axau pe cunoștințe necesare în viața de zi cu zi.

Competiția s-a încheiat cu aprecieri pentru efortul elevilor și al profesorilor. Rezultatul obținut arată importanța educației civice și a formării unei generații care înțelege ce înseamnă responsabilitatea.


