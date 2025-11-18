Tinerii fotbaliști de la LT „Miron Costin” au câștigat un turneu organizat de primăria Florești

Recent, Primăria orașului Florești a finalizat amenajarea unui mini-teren de fotbal, marcând inaugurarea acestuia prin organizarea Turneului de mini-fotbal, un eveniment dedicat promovării unui stil de viață sănătos, spiritului de echipă și implicării comunitare.

La competiție au participat 7 echipe locale, care au demonstrat pasiune şi determinare pe parcursul meciurilor. Atmosfera a fost una entuziastă, tribunele fiind animate de susținătorii care au încurajat fără încetare jucătorii.

Primarul orașului a adresat cu această ocazie felicitări tuturor participanților pentru efortul depus și implicarea exemplară. Totodată, a mulțumit arbitrilor și susținătorilor pentru sprijinul oferit, contribuind astfel la buna desfășurare a întregului eveniment.

Clasamentul final al turneului:

Locul I: IPLT „M. Costin”

Locul II: IPLT „M. Eminescu”

Locul III: Școala Profesională Florești

Evenimentul rămâne un exemplu frumos de colaborare și unitate în comunitatea locală, evidențiind importanța activităților sportive în viața tinerilor. Felicitări echipelor câștigătoare și tuturor celor care au participat!

