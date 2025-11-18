CSM a admis cererea procurorului general pentru a-l urmări penal pe judecătorul din Soroca, care în stare de ebrietate ar fi agresat un angajat al unei benzinării

Procurorul general interimar, Alexandru Machidon cere acordul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru urmărirea penală a unui judecător. Conform surselor ZdG acesta este Ghenadie Tocaiuc, care acum câteva săptămâni ar fi fost printre cei trei judecători, care în stare de ebrietate ar fi agresat un angajat al unei benzinării din Soroca. Tocaiuc s-ar fi urcat, ulterior, la volanul unei maşini și ar fi provocat un accident rutier, scrie zdg.md

UPDATE 10:26 Plenul CSM a admis cererea procurorului general interimar, Alexandru Machidon pentru urmărirea penală a unui judecătorului.

Incidentul s-a produs în noaptea de 9 octombrie. Potrivit informațiilor preliminare, trei magistrați ai Judecătoriei Soroca, Ghenadie Tocaiuc, Dinu Brașoveanu și Ghenadie Purici, care ar fi fost în stare de ebrietate, ar fi venit la benzinărie unde s-au luat la ceartă cu unul dintre angajaţi, pe care l-ar fi lovit și îmbrâncit. Mai mult, cei trei ar fi provocat și distrugeri în staţia de alimentare cu carburant.

Pentru a calma spiritele a fost necesară intervenția poliției. Când oamenii legii au ajuns la fața locului, Ghenadie Tocaiuc s-ar fi urcat în automobil și a încercat să fugă, însă, fiind în stare avansată de ebrietate, ar fi pierdut controlul volanului și s-a izbit de o bordură. Judecătorul a refuzat testarea cu aparatul Dräger și ar fi încercat să-i intimideze pe polițiști, prezentându-le legitimația de magistrat.

Ulterior, magistratul a cerut să fie dus la spital pentru prelevarea probelor biologice. Rezultatele analizelor au arătat o concentrație mare de alcool în sânge. Automobilul lui a fost ridicat și transportat la o parcare specială. Contactat de TVR MOLDOVA, judecătorul Ghenadie Tocaiuc nu a fost foarte coerent în declarații.

„Ghenadie Tocaiuc: Nu eu am fost la volan. Accident rutier nu a fost, era timp de ploaie, a derapat de pe partea carosabilă a drumului și a trecut peste bordură. Nu vreau să divulg persoana care era la volan. Reporter: Nu ați condus dumneavoastră, dar ați urcat la volan dumneavoastră, ulterior? Ghenadie Tocaiuc: Da. Păi dacă m-ați văzut la volan dar nu eu am condus mijlocul de transport. Reporter: Puteți să ne spuneți ce s-a întâmplat la stația Peco? Erați cu alți doi judecători și ați fi agresat un angajat de acolo. Ghenadie Tocaiuc: Eu nu am agresat pe nimeni”, a declarat judecătorul pentru jurnaliștii TVR Moldova.

Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, a declarat ulterior că suspiciunile privind cei trei magistrați sunt investigate într-un proces penal. Într-un comunicat de presă, CSM anunța că orice comportament care discreditează imaginea justiției și statutul de judecător este condamnabil.

„Consiliul nu a fost informat oficial despre incident, însă va solicita organelor competente informațiile necesare pentru a clarifica circumstanțele cazului şi va examina măsurile legale și disciplinare care se impun. Dacă informațiile se confirmă, este evident că astfel de fapte sunt incompatibile cu statutul de judecător. În acest context, o reacție de responsabilitate personală din partea celor vizați ar fi firească și necesară”, conform declarației CSM.

În luna mai, 2023, Procurorul general de atunci, Ion Munteanu a cerut la ședința CSM acordul pentru pornirea urmăririi penale, percheziție și tragerea la răspundere penală a judecătorului Ghenadie Tocaiuc.

Atunci, ZdG a scris că conform surselor sale, urmărirea penală urma să fie inițiată în baza articolului 307 din Codul penal al R. Moldova cu privire la pronunţarea cu bună-ştiinţă de către judecător a unei hotărâri, sentinţe, decizii sau încheieri contrare legii. Totuși, CSM a refuzat atunci să dea acordul pentru pornirea urmăririi penale.

Cine este Ghenadie Tocaiuc?

Ghenadie Tocaiuc din noiembrie 1999 și până în 2018 a activat în calitate de procuror în procuratura mun.Bălţi, iar în ianuarie 2018 a fost numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Soroca.

În 2010 pe numele lui Tocaiuc, atunci procuror la Procuratura Bălți, a fost intentată o procedură pentru comiterea abaterilor disciplinare și îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu. Temei pentru inițierea controlului de serviciu servise petiția lui M. Talmaci, în care se evoca exercitarea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu de către procurorul Tocaiuc în procesul urmăririi penale, inițiate de Comisariatul de Poliție (CP) Bălți, pe faptul circulației ilegale de substanțe narcotice, fără scop de înstrăinare, în proporții mari. Atunci el a acuzat un minor că ar fi procurat substanțe narcotice „deși învinuirea în această parte nu se confirma prin nicio probă”, au constatat colegii lui Tocaiuc.

La fel, în luna decembrie 2022, judecătorul Tocaiuc a emis o încheiere prin care Adrian Nichifor a fost eliberat din detenție înainte de termen.

Pe 20 iunie 2011, Judecătoria Ciocana l-a recunoscut pe Adrian Nichifor, om de afaceri din Nisporeni, culpabil de comiterea huliganismului agravat şi omorului intenţionat săvârşit prin mijloace periculoase pentru viaţa mai multor persoane, stabilindu-i o pedeapsă de 17 ani închisoare în penitenciar de tip închis.

Acesta fost eliberat înainte de termen pe 20 decembrie, după ce magistrații Judecătoriei Soroca, sediul Central, au admis cererea înaintată de unul dintre avocații acestuia în legătură cu aplicarea amnistiei. Astfel, lui Nichifor i-a fost redusă pedeapsa de închisoare cu 3,5 ani. O încheiere în acest sens a fost pronunțată de Judecătoria Soroca pe 20 decembrie.

După ce a fost eliberat, exact în aceeași zi, Adrian Nichifor a fost reținut de ofițerii Direcției Generale Teritoriale (DGT) Nord a Centrului Național Anticorupție (CNA) pentru 72 de ore într-un dosar de corupere activă.

Pe 11 ianuarie 2023, Curtea de Apel Bălți a admis recursul Procuraturii raionului Soroca și recursul directorului adjunct al Penitenciarului nr. 6 Soroca, împotriva încheierii Judecătoriei Soroca din 20.12.2022, care a admis cererea înaintată de unul dintre avocații lui Nichifor în legătură cu aplicarea amnistiei.

Astfel, Adrian Nichifor continuă să-și ispășească pedeapsa de 17 ani 6 luni de închisoare, stabilită prin încheierea Judecătoriei Chișinău sediul Buiucani din aprilie 2019.

Foto: Procurorul general, Alexandru Machidon – stânga, judecătorul Ghenadie Tocaiuc – dreapta