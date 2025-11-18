IET „Floricica” din Drochia – dublu premiată la „Grassroots Week în Moldova” 2025

Pentru al doilea an consecutiv, trofeele Concursului „Grassroots Week în Moldova”, ediția 2025, parte a Proiectului educațional „Fotbal în grădinițe”, au ajuns la Drochia, la Instituția de Educație Timpurie Nr. 8 „Floricica”. Performanța instituției nu este întâmplătoare – ambele nominalizări – „Cea mai activă instituție de învățământ de educație timpurie” și „Cel mai activ educator” – confirmă încă o dată implicarea și dedicarea colectivului.

Administrația IET Nr. 8 „Floricica” adresează mulțumiri Federației Moldovenești de Fotbal pentru parteneriatul constant în cadrul proiectului „Fotbal în grădinițe”, Școlii Sportive Drochia pentru colaborarea eficientă, cadrelor didactice pentru profesionalism și activism, precum și părinților pentru sprijinul și încrederea acordată.

„Faptul că, pentru al doilea an la rând, trofeele ajung la noi demonstrează că activitatea, implicarea și dorința de a promova sportul în rândul copiilor dau roade. Suntem motivați să continuăm acest parcurs și să oferim celor mici cât mai multe oportunități de dezvoltare prin mișcare.” – Administrația IET Nr. 8 „Floricica”, Drochia

Rezultatele obținute motivează întreaga echipă să continue cu același entuziasm, consolidând o comunitate educațională activă, unită și orientată spre dezvoltarea copiilor prin sport.

1 de 6