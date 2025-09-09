Lucrările de reparație a străzilor Oleinicov și Decebal din Soroca pe ultima sută de metri / VIDEO

În luna august, la Soroca au început lucrările de reparație a porțiunii de drum ce cuprinde străzile Oleinicov, Decebal și intersecția cu Ștefan cel Mare. Pe durata lucrărilor, traficul în zonă a fost restricționat, fapt ce a îngreunat circulația pentru șoferi și locuitori.

La sfârșitul lunii august, porțiunea a fost redeschisă pentru circulație, însă lucrările nu sunt încă finisate în totalitate.

Mulți soroceni s-au arătat mulțumiți de faptul că drumul a fost reparat.

„Drumul recent renovat a fost așteptat de către mai multe persoane. Acesta facilitează trecerea dintre sectoare. Chiar dacă a durat aproape o lună construcția, merită, pentru că este un pilon important în oraș”, a declarat o locuitoare a municipiului.

O altă soroceancă, care locuiește pe strada Decebal, a adăugat: „Datorită autorităților locale s-a renovat drumul de pe strada Decebal. Eu trăiesc aici și pot spune că s-a primit foarte bine.”.

Nu toți locuitorii sunt însă mulțumiți. O persoană care locuiește pe una dintre aceste străzi a expediat redacției câteva fotografii și și-a exprimat indignarea, menționând că s-a instalat gardul, dar trotuarele au rămas nefinalizate.

Pentru a clarifica situația, am contactat serviciul de presă al Primăriei municipiului Soroca. Aceștia au precizat că lucrările de reabilitare nu sunt încă încheiate, iar trotuarele urmează a fi reparate în continuare.

Reportaj video realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.

Reporter MoJo: Marian Ceban