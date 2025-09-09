92.5 milioane lei pentru indemnizațiile de maternitate și pentru indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă

Casa Națională de Asigurări Sociale informează, că a fost finanțată plata pentru indemnizațiile de maternitate și pentru indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă, în valoare totală de 92.5 milioane lei.

Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay).

Reamintim, că la rubrica Întrebări frecvente de pe pagina-web oficială a autorității, găsiți răspunsurile la cele mai des întâlnite întrebări cu privire la indemnizațiile adresate familiilor cu copii și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă.

Pentru a fi la curent cu cele mai noi informații, accesați pagina oficială www.cnas.gov.md și urmăriți postările noastre pe Facebook, Instagram și canalul de Telegram.