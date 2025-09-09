Maia Sandu, în Parlamentul European: „Viitorul Republicii Moldova depinde de curajul cu care ne apărăm votul” / VIDEO

Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj ferm în plenul Parlamentului European, avertizând asupra pericolelor la adresa democrației și subliniind că alegerile din 28 septembrie vor decide direcția Republicii Moldova: spre consolidarea democratică europeană sau spre destabilizare prin influențe rusești.

În fața eurodeputaților, Maia Sandu a vorbit despre provocările cu care se confruntă statele democratice, insistând asupra nevoii de unitate și solidaritate pentru a face față atacurilor hibride și campaniilor de dezinformare.

„Am vorbit astăzi în plenul Parlamentului European despre amenințările în creștere la adresa democrațiilor noastre și despre cum le putem apăra împreună. Pentru că Uniunea Europeană a fost mereu construită pe solidaritate, sprijinind democrațiile fragile până au devenit puternice. Iar noi, moldovenii, muncim cu sârguință pentru a ne alătura acestei familii care protejează pacea și libertatea pe continent”, a declarat șefa statului.

Președinta a atras atenția că scrutinul parlamentar din 28 septembrie va fi un moment decisiv pentru viitorul țării. „Pe 28 septembrie, vom decide dacă ne consolidăm ca o democrație europeană stabilă sau dacă permitem Rusiei, prin bani murdari, minciuni și atacuri hibride, să ne destabilizeze și să ne abată de pe drumul nostru.”

Totodată, Maia Sandu a vorbit despre lecțiile învățate de Republica Moldova în procesul de apărare a democrației și despre importanța sprijinului reciproc între state. „Le-am împărtășit eurodeputaților lecțiile noastre din lupta pentru democrație. Am subliniat că nicio țară nu-și poate apăra libertatea de una singură și că doar uniți putem învinge.”

Mesajul său a vizat și cetățenii moldoveni, cărora le-a reamintit responsabilitatea civică într-o perioadă electorală crucială. „Același lucru e valabil și acasă: viitorul Republicii Moldova depinde de curajul cu care ne vom apăra votul și dreptul de a ne decide singuri soarta.”

Discursul Maiei Sandu în Parlamentul European vine într-un context tensionat, marcat de intensificarea campaniilor de dezinformare și de încercările de ingerință externă. Mesajul său pune accent pe solidaritatea europeană și pe mobilizarea cetățenilor, sugerând că viitorul democratic al Republicii Moldova va fi decis de unitatea și determinarea cu care societatea își apără valorile fundamentale.