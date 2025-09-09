Festivalul Național al Mărului revine la Soroca pe 12 octombrie 2025

Soroca se pregătește să găzduiască ediția a XIV-a a Festivalului Național al Mărului, eveniment care va reuni producători, artiști și vizitatori din Republica Moldova. Consiliul Raional Soroca a stabilit, prin dispoziția semnată de președintele Veaceslav Rusnac, că duminică, 12 octombrie 2025, cetatea medievală și centrul orașului vor fi gazdele celui mai important eveniment agricol și cultural al toamnei.

Festivalul Național al Mărului, ajuns la ediția a XIV-a, va celebra bogăția livezilor din nordul Republicii Moldova, dar și tradițiile locale. Evenimentul va începe dimineața cu o expoziție a producătorilor de mere și a agenților economici, urmată de prezentarea meșteșugarilor populari și de comercializarea roadelor agricole în zona Cetății Soroca.

Potrivit planului de acțiuni, festivalul va debuta oficial la ora 10:30, pe scena mobilă instalată în fața Cetății Soroca. Înaintea deschiderii, alaiul agenților economici, al colectivelor artistice și al elevilor îmbrăcați în costume reprezentative pentru festival va porni tradițional din Piața Libertății spre Cetate.

Pe parcursul zilei, vizitatorii vor putea urmări evoluțiile ansamblurilor folclorice și ale formațiilor de dans din raionul Soroca, iar seara va fi încheiată de un concert al formației de muzică ușoară „Olimpia”, organizat la Palatul de Cultură. Desigur că va fi organizată și o recepție.

Cheltuielile necesare vor fi acoperite din mijloacele financiare planificate pentru activitățile culturale ale anului 2025. Festivalul Național al Mărului este mai mult decât o sărbătoare agricolă. El reprezintă o platformă de promovare a producătorilor locali, de susținere a economiei raionale și de păstrare a tradițiilor culturale. Totodată, evenimentul atrage anual mii de vizitatori, contribuind la dezvoltarea turismului în nordul republicii.