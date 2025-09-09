Sfânta Masă din altarul bisericii din Bădiceni a fost sfințită după 159 ani / GALERIE FOTO

Astăzi la Bădiceni, la biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” a fost înlocuită și sfințită Sfânta Masă din altarul locașului, la 159 ani de la sfințirea inițială. Slujba a adunat clerici din mai multe parohii, conduși de ÎPS Ioan, Arhiepiscop de Soroca și Drochia.

După rânduiala sfințirii Sfintei Mese, a urmat Liturghia, în cadrul căreia, părintele paroh Ioan Botea a fost avansat în rangul de protoiereu. Creștinii au asistat și la o panihidă, unde a fost pomenit părintele Vasile Botea, care a plecat la cele veșnice acum șapte ani.