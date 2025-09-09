Sfânta Masă din altarul bisericii din Bădiceni a fost sfințită după 159 ani / GALERIE FOTO

De către
Vadim Șterbate
-
0
268

Astăzi la Bădiceni, la biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” a fost înlocuită și sfințită Sfânta Masă din altarul locașului, la 159 ani de la sfințirea  inițială. Slujba a adunat clerici din mai multe parohii, conduși de ÎPS Ioan, Arhiepiscop de Soroca și Drochia. 

După rânduiala sfințirii Sfintei Mese, a urmat Liturghia, în cadrul căreia, părintele paroh Ioan Botea a fost avansat în rangul de protoiereu. Creștinii au asistat și la o panihidă, unde a fost pomenit părintele Vasile Botea, care a plecat la cele veșnice acum șapte ani.


Articolul precedentFestivalul Național al Mărului revine la Soroca pe 12 octombrie 2025
Vadim Șterbate
Vadim Șterbate
Licenţiat în jurnalism și Master în Științe ale Comunicării, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.