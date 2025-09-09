De către

La 13 septembrie 2025, Soroca va găzdui ediția a XXIV-a a Festivalului Etniilor „Unitate prin diversitate”, un eveniment care adună comunitățile din raion într-o atmosferă de cultură, muzică și tradiții. Evenimentul va începe la ora 10:00, la Palatul de Cultură Soroca.

Festivalul promite o zi plină de culoare și tradiții. Cei care vor fi prezenți vor putea admira expoziții de artizanat și bucate tradiționale pregătite de etniile conlocuitoare din raion. Totodată va fi și un spectacol variat cu dansuri, cântece și obiceiuri din diferite culturi.

Pe scenă vor evolua mai multe ansambluri și formații, printre care:

Fanfara Palatului de Cultură;

Ansamblul folcloric „La Izvoare” s. Vărăncău, conducător Lidia Panici;

Ansamblul de dansuri populare „Soroceanca”, coregraf Maia Șevciuc, Colegiul de Arte „Nicolae Botgros”;

Ansamblul de muzică și dans polonez „Stokrotca”, conducător Tatiana Rudei, coregraf Liubovi Rusnac, Asociația Obștească Uniunea Polonezilor din Soroca;

Corul Veteranilor, conducător Tatiana Rudei;

Studioul muzical „Golden- Star”, conducător Ana Spinei;

Formația de muzică „Olhionia”, conducător Valeriu Ceban;

Ansamblul folcloric ucrainesc „Barvinoc” din s. Oclanda cu obiceiul „Împodobitul miresei”, conducător Natalia Rudac;

Ansamblul folcloric ucrainesc „Nadia” din s. larova, cu obiceiul de nuntă „Logodna”, conducător Emilia Cojohari

Ansamblul vocal „Bereozca”, „Sărbătoarea Toamnei”, Liceul Teoretic „Alexandr Sergheevici Pușkin” din. or. Soroca, conducător Svetlana Antoneevici ;

Ansamblul de dansuri „Pasiune”, coregraf Liubovi Rusnac, CCCA „Speranta”;

Evenimentul va fi completat de prezența unor invitați speciali: Lilia Șutchevici, interpretă din Ucraina, și Ala Lihavețchii, interpretă din Chișinău.

Festivalul este organizat de Consiliul Raional Soroca, Secția Cultură și Turism și Primăria Municipiului Soroca, care îndeamnă toți locuitorii să participe.