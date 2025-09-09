Școala de Arte Plastice din Drochia: Locul unde talentul copiilor prinde culoare / VIDEO

De peste 40 de ani, Școala de Arte Plastice pentru Copii din Drochia este un spațiu unde micii artiști descoperă frumusețea desenului și a culorii. Aici vin an de an zeci de elevi pasionați, care, pe lângă studiul în clase, își petrec orele de creație și în aer liber, pictând parcuri, biserici, drumuri și clădiri din oraș.

Elevii au parte de o programă variată, care include desen, pictură, artă decorativă, compoziție și sculptură, iar cei care doresc pot opta și pentru ceramică artistică. În felul acesta, copiii nu doar că își dezvoltă talentul, dar învață să aprecieze arta în toate formele ei.

Directorul instituției, Iurie Cucuietu, meșter popular și profesor cu experiență, spune că școala se gândește deja la viitor. O profesoară tânără, care a finalizat recent studiile și primul an de predare, ar putea aduce în programă și pictura digitală.

„Avem o bună profesoară, acum a venit, primul an a finisat la noi, care sper pe viitor să predea pictura digitală la calculator. Este contemporan, iar multe școli au deja clase unde se predă acest obiect. Dacă elevii ar combina pictura tradițională cu grafica digitală, ar fi minunat pentru ei”, spune directorul.

Pe lângă profesori, cei care dau viață școlii sunt chiar elevii. Mulți dintre ei descoperă pasiunea pentru pictură de la vârste fragede și aleg să rămână aici ani la rând.

„Eu pictez deja de trei ani, îmi place pictura, pentru că ador cum pictorii ideal fac totul cu pensula. Am început să pictez pe la 7-8 ani. Cel mai mult îmi place să pictez natura, pentru că natura este foarte frumoasă”, povestește o fetiță din școală.