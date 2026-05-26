Prin Decretul Maiei Sandu, ex-președintele României, Traia Băsescu, a primit cetățenia Republicii Moldova

Președinta Maia Sandu a semnat astăzi Decretul cu privire la acordarea cetățeniei Republicii Moldova, ex-președintelui României, Traian Băsescu. Doamna Sandu i-a mulțumit lui Traian Băsescu pentru susținerea acordată cetățenilor moldoveni de-a lungul anilor. 

Vă reamintim că, Traian Băsescu și soția sa Maria Băsescu au obținut cetățenia Republicii Moldova în iunie 2016, prin decretul ex-președintelui Nicolae Timofti. Ulterior, în ianuarie 2017, fostul președinte Igor Dodon, a semnat un decret prin care i-a fost retrasă cetățenia lui Traian Băsescu. Măsura nu a fost aplicată și în cazul Mariei Băsescu.

Ex-președintele României a contestat decizia în instanță, însă în noiembrie 2018, Curtea Supremă de Justiție de la Chișinău a menținut hotărârea privind retragerea cetățeniei.

Redactor-șef al ziarului „Observatorul de Nord”, câştigător în topul „10 jurnalişti ai anului”. Membru al Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova. Câștigător în TOP-ul „10 jurnaliști ai anului”. În presă din anul 1986. Activitate: corespondent, redactor de secție la ziarul raional din Soroca; corespondent Agenția de știri „Moldpress”, corespondent zonal al ziarului guvernamental „Независимая Молдова”; purtător de cuvânt al prefecturii Soroca, consilierul prefectului. Din anul 1988 fondator și redactor al ziarului „Observatorul de Nord”.
