Astăzi, Ion Suruceanu își sărbătorește ziua de naștere

Astăzi, 9 septembrie, Ion Suruceanu își sărbătorește ziua de naștere. Artistul, născut în 1949 la Suruceni, a devenit de-a lungul timpului un simbol al muzicii ușoare din Republica Moldova.

De mai bine de cinci decenii, cântecele sale adună săli pline și răsună la radio și televiziune. Melodii precum „Numai tu”, „Ce seară minunată”, „Anii tinereții” sau „Septembrie” au rămas în memoria colectivă și continuă să fie fredonate și de tinerii de azi.

Ion Suruceanu a debutat în ansamblul „Noroc”, în 1968, iar ulterior a colaborat cu formația „Bucuria”. În 1990 a primit titlul de „Artist al Poporului”, iar în 2004 a fost decorat cu „Ordinul Republicii”.

La 76 de ani, Ion Suruceanu rămâne un nume de referință al scenei muzicale. Publicul îl percepe nu doar ca pe un interpret, ci ca pe un artist care a reușit să transmită emoție și să transforme muzica într-un limbaj universal.


