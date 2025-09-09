Victima accidentului din Soroca continuă lupta pentru sănătate și dreptate

Dosarul în care o femeie de 85 de ani din Soroca a fost lovită de un minor pe trotinetă electrică a ajuns în instanță. Prima ședință a avut loc pe 4 septembrie, iar următoarea este programată pe 9 octombrie 2025.

Rudele victimei spun că starea de sănătate a acesteia rămâne grav afectată. Femeia este dependentă de ajutorul celor apropiați și suferă de dureri constante, amețeli și probleme de memorie. „Aceasta nu mai este bunica noastră independentă, pe care o știam până la 16 august. Ne așteaptă o luptă lungă pentru sănătatea ei”, spune nepoata victimei.

Familia a depus și o plângere la Procuratura Generală și intenționează să ceară despăgubiri pentru prejudiciu moral, invocând trauma psihologică și pierderea independenței bunicii. De asemenea, a fost intentat un dosar administrativ împotriva mamei minorului, conform articolului 63 din Codul Contravențional, însă tatăl copilului, polițist, nu figurează în proces.

Nepoata victimei mai susține că după ce a făcut public cazul, tatăl minorului a depus o plângere împotriva ei, invocând „răspândirea informațiilor pe rețelele sociale și încercarea de a obține bani”. Familia afirmă că nu a primit niciun ajutor și nici scuze pentru cele întâmplate și continuă să lupte pentru viața și sănătatea bunicii.

În același timp, rudele fac un apel către cei care au chemat ambulanța în seara accidentului, pentru a-i putea mulțumi personal pentru gestul de omenie.

