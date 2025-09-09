Un nou eveniment RAM Impact la Soroca

RAM Impact organizează un nou eveniment la Soroca, unde va avea loc adunarea generală a creatorilor de conținut din Nord-Est, pe 13 septembrie la Palatul de Cultură. Întâlnirea reunește creatori de conținut, artiști și experți media pentru a discuta despre folosirea responsabilă a divertismentului online, alegerea surselor de încredere, colaborarea dintre diferite voci care, împreună, pot deosebi adevărul de minciună.

Evenimentul începe la ora 18:00 cu o discuție despre cum divertismentul, dincolo de amuzament, poate fi folosit ca instrument pentru educație și implicare civică, alături de Mădălina-Mihaela Antoci, care este membră de bord al Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) ​​și alături de creatoarele de conținut Elisoa Cynthia și Anna Tulgara.

Continuăm seara cu un panel moderat de Artur Gurău, alături de expertul în comunicare strategică Ion Grosu și trainerul de educație media Alexandru Ghețan, care vor discuta despre discernământul publicului și modul în care alegem sursele de încredere din multitudinea de opțiuni existente în spațiul digital.

Ultimul panel, dar nu și ultima activitate din program, îi va aduce pe scenă pe Cătălin Josan și Adriana Bătrîncea, care vor încerca să răspundă la întrebarea: „Cine scrie povestea noastră: presa, influencerii sau artiștii?”. Împreună vor analiza cine conturează astăzi imaginea Moldovei și cum pot colabora jurnaliștii, creatorii de conținut și artiștii pentru a discerne adevărul de fals.

Încheiem seara cu un concert tradițional, de această dată susținut de Cătălin Josan, și, bineînțeles, cu Microfonul Liber, unde invităm membrii comunității să prezinte idei și să împărtășească observații.

Accesul la eveniment este gratuit, participanții sunt rugați să înregistreze în avans, completând formularul de participare chiar aici: https://unde.io/ro/events/1370-ramxsoroca

Evenimentul este organizat de RAM Impact, cu suportul StoryCrafters – un startup care și-a propus să descopere, sa dezvolte noi creatori de conținut din toate regiunile Moldovei, creatori de toate vârstele care vor să-și exprime ideile, să combată dezinformarea și să contribuie la o Moldovă mai conștientă, mai creativă și mai unită.