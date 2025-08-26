Strigăt de disperare: „Ne-au transformat bunica într-o invalidă”

O femeie de 85 de ani din Soroca a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost lovită, pe trotuar, de un minor aflat pe o trotinetă electrică. Incidentul s-a produs pe 16 august, în cartierul Soroca Nouă.

Potrivit rudelor, victima, care până atunci era activă și independentă, se află de două săptămâni imobilizată la pat, cu dureri puternice de cap și probleme de memorie, după ce medicii i-au diagnosticat comoție cerebrală și contuzii. Nepoata femeii acuză că părinții adolescentului — tatăl, polițist, și mama, funcționară publică — refuză să-și asume responsabilitatea, susținând că vârsta înaintată a victimei ar fi cauza situației.

Contactată de noi, Cristina, nepoata femeii accidentate, ne-a spus că: „Bunica se simte la fel, nu știu cât timp va dura reabilitarea. Când o vor externa, va trebui să o ducem la investigații mai serioase, pentru că, din păcate, în spitalul din Soroca nu există aparate care să ofere un diagnostic corect. Ne așteaptă o luptă lungă pentru sănătatea ei. Aceasta nu mai este bunica noastră independentă, pe care o știam până la 16 august. Are dureri de cap insuportabile, amețeli și îi este greu chiar și să ajungă până la toaletă. Despre autorități nici nu știu ce să spun – totul a rămas la același nivel. Noi am depus plângere la poliție abia câteva zile în urmă, fiind convinși că dosarul era deja în lucru din primele zile ale tragediei. Până azi nu există niciun progres. De aceea am decis să vorbim public, este un strigăt de suflet, asta nu trebuie să rămână nepedepsit, nu se poate așa cu oamenii simpli! Am primit un sprijin enorm din partea oamenilor de rând și le suntem sincer recunoscători tuturor. Încerc să răspund fiecăruia, dar nu reușesc mereu. Vreau ca lumea să știe – un popor unit este o forță”…

Rudele afirmă că „poliția nu a întreprins nimic timp de o săptămână” și cer dreptate, declarând că „un copil de 12 ani se laudă că tata a rezolvat totul”.

Contactată de presă, Svetlana Talpă, ofițer de presă al Inspectoratului de Poliție Soroca, a declarat că verificările au arătat că un minor de 12 ani, pe trotinetă electrică, a accidentat o femeie de 85 de ani pe trotuar. Victima a fost transportată la spital, iar cazul a fost documentat conform legii. „Materialele au fost transmise Procuraturii pentru verificări suplimentare. Inspectoratul de Poliție reafirmă că toate cazurile sunt examinate corect, echidistant și în conformitate cu legea, iar sesizările sunt analizate cu seriozitate și imparțialitate”, a precizat reprezentanta IP Soroca.

Familia victimei susține însă că va continua să ceară tragerea la răspundere a celor vinovați.