Fost candidat la fotoliul de primar condamnat penal: amendǎ de 33 ori mai mare decât banii pe care i-a oferit alegǎtorilor ca sǎ-l voteze

Urmare a unui dosar trimis în judecatǎ de Procuratura Donduşeni, un fost candidat la funcția de primar la alegerile din iunie 2024 dintr-o comunǎ a raionului a fost condamnat penal.
Mai exact, la solicitarea procurorilor din Donduşeni, acesta a fost pedepsit cu amendă de 50.000 lei, dupǎ ce a oferit a câte 500 lei la trei votanți pe care i-a vizitat acasǎ. În schimb, acesta le-a cerut celor trei ca sǎ-l voteze pe el în turul 2 al alegerilor pentru funcția de primar, informează procuratura.md
În pofida eforturilor ilegale ale candidatului în campania electoralǎ, acesta nu a fost ales în funcția de primar al comunei, ci s-a ales cu o amendǎ penalǎ. Totuşi, pânǎ la rǎmânerea definitivǎ a acestei sentințe a Judecǎtoriei Drochia (sediul Donduşeni), persoana beneficiazǎ de prezumția nevinovǎției, potrivit legii.
În contextul apropierii alegerilor parlamentare din septembrie 2025, Procuratura Generalǎ descurajează implicarea persoanelor în oferirea banilor alegǎtorilor în scopul votǎrii pentru evitarea pedepsei prevǎzute de Codul penal.