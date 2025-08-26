Fost candidat la fotoliul de primar condamnat penal: amendǎ de 33 ori mai mare decât banii pe care i-a oferit alegǎtorilor ca sǎ-l voteze

Urmare a unui dosar trimis în judecatǎ de Procuratura Donduşeni, un fost candidat la funcția de primar la alegerile din iunie 2024 dintr-o comunǎ a raionului a fost condamnat penal.

În pofida eforturilor ilegale ale candidatului în campania electoralǎ, acesta nu a fost ales în funcția de primar al comunei, ci s-a ales cu o amendǎ penalǎ. Totuşi, pânǎ la rǎmânerea definitivǎ a acestei sentințe a Judecǎtoriei Drochia (sediul Donduşeni), persoana beneficiazǎ de prezumția nevinovǎției, potrivit legii.

În contextul apropierii alegerilor parlamentare din septembrie 2025, Procuratura Generalǎ descurajează implicarea persoanelor în oferirea banilor alegǎtorilor în scopul votǎrii pentru evitarea pedepsei prevǎzute de Codul penal.