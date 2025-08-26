Soroca sărbătorește, iar Top Shop sărbătorește alături de tine!

Ziua Orașului Soroca este un prilej de bucurie pentru toți locuitorii, dar anul acesta sărbătoarea este și mai specială. Top Shop, magazinul care aduce în casele tale produse pentru confort, frumusețe și viață sănătoasă, și-a deschis ușile într-o nouă locație, chiar în inima orașului.

Începând cu 28 august, te așteptăm în noul magazin Top Shop de pe strada Ștefan cel Mare, nr. 18, pentru a descoperi un spațiu modern, prietenos și plin de surprize.

Cu ocazia Zilei Orașului și a inaugurării noii locații, Top Shop a pregătit un cadou deosebit pentru toți clienții săi: o reducere de -50% la TOATE produsele, fără excepții. Este modul nostru de a spune „Mulțumim, Soroca!” pentru încrederea și fidelitatea arătate de-a lungul anilor.

Vei găsi aceeași gamă variată de produse pentru casă, bucătărie și odihnă, dar într-un spațiu mai generos, unde cumpărăturile devin o adevărată plăcere. Atmosfera de sărbătoare va fi completată de oferte speciale, surprize și un zâmbet cald din partea echipei noastre.

 

Așadar, Te invităm pe 28 august la noua locație Top Shop, pe strada Ștefan cel Mare, nr. 18, să sărbătorim împreună Ziua Orașului Soroca, și inaugurarea noii locații Top Shop. Reducerile, cadourile și buna dispoziție sunt garantate!


