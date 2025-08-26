Autoritățile confirmă alocarea a 100 de milioane de lei pentru despăgubirea agricultorilor ale căror culturi au fost afectate de înghețur

De către
OdN
-
0
20
Foto: Observatorul de Nord

  Proiectul de hotărâre de guvern care prevede alocarea a 100 de milioane de lei se află în proces de avizare, iar apelul pentru depunerea cererilor de despăgubire va fi lansat imediat după finalizarea procedurilor legale, pentru ca ajutorul să ajungă cât mai rapid la beneficiari – a declarat ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga.

Conform oficialei, în anul 2024, pentru plățile complementare au fost depuse 4.602 cereri, cu o valoare solicitată de peste 607 milioane de lei, dintre care au fost deja achitate 575 de milioane de lei. De asemenea, au fost recepționate 216 cereri pentru subvenționarea laptelui produs, în valoare de 86,6 milioane de lei, și 351 de cereri pentru plățile directe pe cap de animal, totalizând peste 53 de milioane de lei. Mai multe apeluri rămân deschise, inclusiv cel pentru stimularea asigurărilor în agricultură (termen limită 30 septembrie 2025) și cel pentru plățile pe cap de animal (17 octombrie 2025)…

 


Articolul precedentUtil! Cursuri de două luni pentru copii și tineri la SOS Autism
Articolul următorSoroca sărbătorește, iar Top Shop sărbătorește alături de tine!
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.