Autoritățile confirmă alocarea a 100 de milioane de lei pentru despăgubirea agricultorilor ale căror culturi au fost afectate de înghețur

Proiectul de hotărâre de guvern care prevede alocarea a 100 de milioane de lei se află în proces de avizare, iar apelul pentru depunerea cererilor de despăgubire va fi lansat imediat după finalizarea procedurilor legale, pentru ca ajutorul să ajungă cât mai rapid la beneficiari – a declarat ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga.

Conform oficialei, în anul 2024, pentru plățile complementare au fost depuse 4.602 cereri, cu o valoare solicitată de peste 607 milioane de lei, dintre care au fost deja achitate 575 de milioane de lei. De asemenea, au fost recepționate 216 cereri pentru subvenționarea laptelui produs, în valoare de 86,6 milioane de lei, și 351 de cereri pentru plățile directe pe cap de animal, totalizând peste 53 de milioane de lei. Mai multe apeluri rămân deschise, inclusiv cel pentru stimularea asigurărilor în agricultură (termen limită 30 septembrie 2025) și cel pentru plățile pe cap de animal (17 octombrie 2025)…