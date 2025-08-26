Util! Cursuri de două luni pentru copii și tineri la SOS Autism

  Ministerul Muncii și Protecției Sociale informează despre lansarea programului INCLUDE – Integrarea Comunităților Neurodiverse prin Învățare, Unitate, Dezvoltare și Împuternicire, implementat de SOS Autism în parteneriat cu People in Need Moldova, cu sprijinul financiar al Agenției Cehe pentru Dezvoltare și al organizației People in Need din Republica Cehă.

În cadrul proiectului, în perioada 2025–2027, vor fi oferite gratuit:

– terapii ABA pentru 70 de copii cu vârste între 1,5 și 15 ani

– terapii ocupaționale pentru 30 de tineri cu TSA, cu vârsta de la 16 ani

Selecția beneficiarilor se va realiza conform unei metodologii transparente, pe baza criteriilor economice, sociale și a profilului copilului/tânărului.

Cursurile de terapie vor avea o durată de 2 luni, cu frecvență zilnică, iar pentru familiile din alte localități se poate oferi cazare gratuită, în limita resurselor disponibile.

Detalii suplimentare și înregistrarea solicitanților se fac prin completarea Chestionarului de înregistrare a solicitanților de terapie ABA gratuităși consultarea Metodologiei de selecție a beneficiarilor pentru Programul ABA


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

