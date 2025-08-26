Ion SPĂTARU: Dacă comunitatea ar fi aidoma unui stup cu albine am avea probleme mai puține și am privi mai cu încredere în viitor

 Astăzi, invitatul PODCAST-ului OBSERVATORUL este Ion SPĂTARU, ex-secretar al Consiliului raionale Soroca, actualmente pensionar, unul din cei mai experimentați apicultori din câmpia Sorocii. Știe totul despre beneficiile mierii și viața albinelor și este convins că, dacă societatea ar funcționa aidoma unui stup de albine viața noastră ar fi mai bună, iar viitorul mai previzibil.

Domnul Spătaru are tot dreptul să se considere o persoană fericită or, zi de zi se află în compania unor ființe harnice care îi aduc satisfacție pe toate planurile. Și dacă viața noastră nu este numai miere, am vorbit nițel și despre politică or, vorba ceea „… cuvintele sunt ca albinele – unele fac miere, iar altele lasă o înțepătură”.



 


