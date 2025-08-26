Maia Sandu, despre Pactul Ribbentrop-Molotov: „Și astăzi vedem încercări de a redesena granițe cu forța”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la 86 ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, între Germania Nazistă și Uniunea Sovietică, a calificat acel documente drept unul în care „două regimuri totalitare au decis să împartă lumea, ignorând dreptul popoarelor la libertate și demnitate, iar consecințele au fost tragice: milioane de oameni au fost dezrădăcinați, trimiși în lagăre sau uciși”.

„Această lecție a istoriei este mai actuală ca oricând – pentru că și astăzi vedem încercări de a redesena granițe cu forța și de a supune oameni împotriva voinței lor. Vedem și la noi politicieni care doresc să ne dezbine și să ne tragă înapoi în întunericul dictaturii și al fricii, acolo unde nu trebuie să revenim niciodată”, a declarat Președinta Maia Sandu, precizând că în Republica Moldova generații întregi au trecut prin deportări, foamete, frică și lipsuri.

Șefa statului a subliniat că Republica Moldova și cetățenii săi au ales în mod hotărât drumul libertății, al democrației și al păcii. „Trebuie să avem grijă ca acest drum să fie ireversibil. Doar așa putem onora memoria celor care au suferit și putem construi o țară puternică, liberă și europeană”, a conchis Președinta.

Pe 23 august s-au împlinit 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, cunoscut și ca Pactul Stalin-Hitler, un tratat de neagresiune încheiat între Uniunea Sovietică și Germania Nazistă. Drept urmare, Germania Nazistă și Rusia Sovietică și-au împărțit între ele sferele de influență teritorială în Europa Răsăriteană. Pactul a fost semnat la Moscova de șeful guvernului și ministru de externe al URSS, Viaceslav Molotov, și de ministrul de externe german, Joachim von Ribbentrop, în prezența lui Stalin.

Urmare a unei anexe secrete a Pactului Ribbentrop-Molotov, pe 28 iunie 1940, România a primit un ultimatum din partea Uniunii Sovietice prin care i se cerea evacuarea administrației civile și a armatei române de pe teritoriul dintre Prut și Nistru, numit Basarabia, actualul teritoriu al Republici Moldova, și din partea nordică a regiunii Bucovina.