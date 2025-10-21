La 21 de ani a trecut de două ori prin cancer și nu s-a lăsat doborâtă / Video

La doar 17 ani, când majoritatea tinerilor își trăiesc adolescența fără griji, Nona Bianca din Drochia a primit un diagnostic care i-a schimbat viața: limfom, o formă de cancer al sistemului limfatic, transmite jurnal.md
Au urmat luni grele de chimioterapie, dureri, nopți nedormite și o luptă continuă cu frica. După tratamente, boala a intrat în remisie, iar Nona a crezut că a trecut peste cel mai greu capitol al vieții.
În primăvara acestui an, Nona a ajuns în Turcia, unde a urmat un tratament complex – imunoterapie și transplant. Medicii spun că organismul ei a răspuns bine, iar boala este acum sub control: „Când doctorii mi-au spus bravo, răspunzi bine, am început să plâng. Toți m-au aplaudat. Acum trebuie să urmez un tratament de întreținere, care costă în jur de 14 mii de euro. Dar după tot ce am trecut, știu că o să mă descurc.”
Nona are 21 de ani, este studentă la Facultatea de Drept și lucrează ca barber pentru a se întreține. Tânăra spune că boala a schimbat-o profund. „Cancerul m-a învățat să fiu recunoscătoare pentru fiecare zi. Nu mai am așteptări nerealiste de la viață. Mă bucur de tot ce am și încerc să-i inspir și pe alții să nu renunțe, oricât de greu le-ar fi.”
Cei care doresc să o ajute să își continue tratamentul pot lua legătura cu ea prin pagina sa de Facebook, Nona Bianca Chișăliță.