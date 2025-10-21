La 21 de ani a trecut de două ori prin cancer și nu s-a lăsat doborâtă / Video

La doar 17 ani, când majoritatea tinerilor își trăiesc adolescența fără griji, Nona Bianca din Drochia a primit un diagnostic care i-a schimbat viața: limfom, o formă de cancer al sistemului limfatic, transmite jurnal.md

„Am simțit o umflătură la gât, cât o minge de tenis. A doua zi am mers la medic. În extras scria limfom – cancer la celulele de sânge. Când am citit, am izbucnit în lacrimi și i-am spus mamei: nu vreau să mor”, povestește tânăra, într-o nouă ediție „Femeile vorbesc”, de la Jurnal TV.

Au urmat luni grele de chimioterapie, dureri, nopți nedormite și o luptă continuă cu frica. După tratamente, boala a intrat în remisie, iar Nona a crezut că a trecut peste cel mai greu capitol al vieții.

Dar după opt luni, cancerul a revenit. „Mi-a fost rușine să cer ajutor, dar am înțeles că fără sprijin nu pot. Am început să fac live-uri și să povestesc prin ce trec. M-au ajutat oameni din Moldova și România. S-au strâns 58 de mii de euro. Fiecare donație era o rază de lumină”, spune ea.

În primăvara acestui an, Nona a ajuns în Turcia, unde a urmat un tratament complex – imunoterapie și transplant. Medicii spun că organismul ei a răspuns bine, iar boala este acum sub control: „Când doctorii mi-au spus bravo, răspunzi bine, am început să plâng. Toți m-au aplaudat. Acum trebuie să urmez un tratament de întreținere, care costă în jur de 14 mii de euro. Dar după tot ce am trecut, știu că o să mă descurc.”

Nona are 21 de ani, este studentă la Facultatea de Drept și lucrează ca barber pentru a se întreține. Tânăra spune că boala a schimbat-o profund. „Cancerul m-a învățat să fiu recunoscătoare pentru fiecare zi. Nu mai am așteptări nerealiste de la viață. Mă bucur de tot ce am și încerc să-i inspir și pe alții să nu renunțe, oricât de greu le-ar fi.”

Cei care doresc să o ajute să își continue tratamentul pot lua legătura cu ea prin pagina sa de Facebook, Nona Bianca Chișăliță.