MĂSURI DE SECURITATE CU PRIVIRE LA UTILIZAREA GAZELOR

Stimați consumatori de gaze naturale,

Administrația surcursalei ,,Soroca-gaz” SRL, Florești-gaz Vă informează respectuos și repetat, privitor la necesitarea respectării măsurilor de securitate, cu privire la utilizarea inofensivă a gazelor naturale, în sectorul comunal, în vederea evitării: avariilor, accidentelor soldate cu pierderi de vieți umane și distrugerilor de bunuri material. Așadar:

Responsabili pentru integritatea și starea bună a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși în casele și apartamentele cu drept de proprietate privată sînt proprietarii acestora.

Consumatorii sunt obligați:

să întrețină funcționarea normală a utilajului de gaze, canalelor de evacuare a gazelor arse și de ventilație, să verifice tirajul înainte de conectare și pe parcursul funcționării aparatelor pentru gaze, cu evacuarea produselor arderii în canalul de evacuare. Înainte de utilizarea sobei alimentate cu gaze, să verifice dacă șuberul este deschis pe deplin. Să îndepărteze periodic gunoiul, cărămida spartă din ,,buzunarul” canalului de evacuare a gazelor arse;

să închidă robinetele de la utilaje și pînă la ele după folosirea gazului, iar în cazul

instalării buteliilor în interiorul bucătăriilor – să închidă suplimentar ventilele de la butelii;

să închidă imediat robinetele arzătoarelor instalațiilor de gaze în cazul sistării inopinate a alimentării cu gaze și în cazul sesizării mirosului de gaze, să informeze SDIT al operatorului sistemului de distribuție, la numrrul de telefon 904;

pînă la sosirea echipei de intervenții să organizeze aerisirea încăperii;

să permită accesul în apartamente a reprezentanților SDIT, la prezentarea legitimațiilor de serviciu, pentru examinarea și repararea conductelor și instalațiilor de gaze – oricînd.

pentru a preîntîmpina deteriorarea gazoductelor subterane, pînă la demararea

lucrărilor de terasament, e necesar să coordonați lucrările cu specialistul filialei.

să achite integral consumul de gaze naturale în termenul indicat în factură.

Consumatorilor le este interzis :