Din anul 2026, Grădinițele de copii vor fi finanțate conform unei noi metodologii

Toate grădinițele vor activa, din 2026, în baza unei noi Metodologii de finanțare. Acesta prevede că bugetul fiecărei instituții se va stabili în funcție de numărul de copii înscriși, de nevoile lor specifice și de cheltuielile necesare pentru funcționarea grădiniței. Documentul a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial, transmite moldpres.md

Noua formulă are scopul de a asigura o corelare mai bună între finanțarea alocată de stat și nevoile reale ale fiecărei grădinițe, ținând cont de factori care influențează costurile, precum prezența copiilor cu cerințe educaționale speciale sau cu dizabilități. De asemenea, vor fi luate în calcul salariile personalului, costurile pentru energie și utilități, alimentația și materialele educaționale.

Pentru grădinițele care nu ating nivelul minim de finanțare calculat, statul va aloca resurse suplimentare printr-un fond special. De asemenea, o parte din bugetul Ministerului Educației va fi rezervată pentru investiții precum deschiderea de grupe noi sau lucrări de reparații.

Noua formulă de finanțare a grădinițelor a fost pilotată, timp de un an, în grădinițele din patru raioane: Anenii Noi, Cahul, Florești și Nisporeni, iar din 2026 aceasta va fi extinsă la nivel național.

O analiză efectuată anterior de Ministerul Educației și Cercetării a arătat diferențe considerabile în ceea ce privește cheltuielile per copil între grădinițe, multe instituții fiind subfinanțate în raport cu necesarul real. Situația se reflectă și în gradul de utilizare a locurilor din grădinițe: în timp ce în municipiile Chișinău și Bălți acesta depășește 100%, în unele raioane din centrul și sudul țării, ponderea scade sub 50%, ceea ce evidențiază necesitatea de ajustare a resurselor și a organizării educației timpurii.

În Republica Moldova funcționează peste 1400 de instituții de educație timpurie.