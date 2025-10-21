Elevii Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca au marcat Ziua Juristului / GALERIE FOTO

La Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca, elevii și profesorii au marcat Ziua Juristului, o zi dedicată celor care apără legea și contribuie la o societate corectă. Activitatea a fost organizată de elevii grupei 44, specialitatea Jurisprudență, sub îndrumarea profesoarelor Diana Tanas și Valentina Rusu.

Elevii au pregătit un program tematic în care au vorbit despre rolul și responsabilitatea juristului în viața socială. Au fost prezentate mesaje și citate care au scos în evidență importanța respectării legii și a drepturilor omului. Prin activitatea lor, tinerii au arătat interes pentru domeniul juridic și dorința de a se afirma profesional.

Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca 1 de 7

Evenimentul a avut scopul de a le reaminti elevilor că justiția nu înseamnă doar cunoașterea legii, ci și aplicarea ei cu corectitudine și demnitate. Profesoarele coordonatoare au discutat cu elevii despre etica juridică, despre modul în care un bun jurist trebuie să acționeze și despre respectul față de valorile statului de drept.

Pe final, elevii de la specialitatea Jurisprudență, calificarea grefieri, au depus jurământul solemn, prin care au promis că vor respecta legea și principiile moralei profesionale.