Întâlnire cu scriitoarea Diana Ballerini, o voce a sensibilității și a feminității moderne

Există momente când timpul pare să se oprească, iar cuvintele capătă o altă greutate. Așa a fost ziua de 19 septembrie în care Biblioteca Raională ,,Iulian Filip” din orașul Drochia a devenit locul unei întâlniri memorabile cu scriitoarea Diana Ballerini, o femeie care scrie despre iubire cu aceeași intensitate cu care o trăiește.

Diana Ballerini, o prezență rafinată și profundă, o voce distinctă în literatura feminină contemporană, care a reușit să aducă în pagină sinceritatea, fragilitatea și forța iubirii.

Biblioteca Publică Șuri a organizat în parteneriat cu Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip” Drochia, evenimentul sub genericul „Hai să trăim împreună farmecul unei povești de iubire”, în care a adunat în jurul cărții și al emoției oameni diferiți, dar uniți de aceeași pasiune pentru lectură și pentru frumos: bibliotecari, profesori, elevi, părinți, scriitori locali și iubitori de literatură. Fiecare a venit cu dorința de a trăi o zi altfel, o zi a cuvintelor care vindecă și a tăcerilor care spun mai mult decât o mie de fraze.

Sala bibliotecii, decorată cu eleganță și rafinament, a vibrat de la primele clipe. Pe mesele cu flori pastelate și cărți deschise, cititorii au descoperit fragmente din universul literar al Dianei Ballerini, o lume unde iubirea nu este idealizată, ci trăită în profunzimea ei umană, cu dor, durere, lumină și renaștere.

În deschiderea evenimentului, bibliotecara Doinița Stamati a vorbit despre misiunea bibliotecii ca spațiu al sufletului, un loc unde cuvântul și omul se întâlnesc în tăcerea frumoasă a lecturii. „O bibliotecă este o inimă care bate în ritmul comunității. Fiecare carte aduce viață, fiecare autor – sens, iar fiecare cititor – emoție. Azi, trăim împreună o poveste adevărată despre iubire și curajul de a scrie cu inima”, a spus ea.

Când Diana Ballerini a început să vorbească, sala a tăcut. Cu o voce caldă și privirea senină, autoarea a povestit despre drumul ei prin literatură, despre începuturile scrisului și despre relația dintre viață și artă. A mărturisit că scrisul nu este pentru ea o profesie, ci o chemare: un mod de a înțelege lumea și de a vindeca sufletul.

„Eu nu scriu ca să fiu citită. Scriu ca să fiu înțeleasă. Scriu ca să dăruiesc lumină celor care poate au uitat cum arată speranța. Cărțile mele sunt despre iubire, dar nu despre iubirea ideală. Sunt despre iubirea care doare, care vindecă, care ne face oameni.”

— Diana Ballerini

Cuvintele ei au umplut spațiul de o emoție rară. Mulți dintre cei prezenți au ascultat cu ochii în lacrimi, recunoscându-se în poveștile de viață și de suflet din cărțile ei. În cadrul dialogului moderat de reprezentanții bibliotecilor, s-a discutat despre temele centrale ale operei Dianei Ballerini: feminitatea ca forță de regenerare, iubirea ca formă de curaj, adevărul interior ca act de eliberare. Un moment deosebit al zilei a fost lectura publică a unor fragmente din volumele sale, interpretate de tineri cititori din comunitate. Glasurile lor, pline de emoție, au dat viață personajelor și au creat o punte între generații, dovadă că literatura rămâne limbajul universal al inimii. De asemenea, participanții au avut ocazia să adreseze întrebări, să afle detalii despre procesul de creație și să împărtășească propriile gânduri despre iubire și viață. A fost un schimb sincer de idei și trăiri, care a transformat întâlnirea într-o experiență de comuniune și introspecție.

„Oamenii vin la astfel de evenimente nu doar pentru a asculta, ci pentru a se regăsi. Poate în cuvintele altcuiva își descoperă propriile sentimente, propriile tăceri. Iar dacă o carte reușește să facă asta, atunci scopul literaturii e împlinit.”

— Doinița Stamati

Evenimentul a fost însoțit de momente muzicale discrete și de o expoziție de carte intitulată „Cărți care vorbesc despre iubire”, amenajată special pentru această ocazie. În final, autoarea a oferit autografe și a dialogat cu cititorii, fiecare dintre ei plecând acasă cu o carte și cu o emoție în inimă. Întâlnirea s-a încheiat cu o frază care a devenit motto-ul zilei:

„Iubirea nu se scrie doar cu litere, ci cu oameni și cu inimi care bat la unison.”

Așa a fost la Drochia, o zi în care iubirea s-a scris cu oameni, cu priviri, cu gesturi, cu lacrimi discrete și cu recunoștință.

Pentru Biblioteca Publică Șuri, această întâlnire a fost mai mult decât un eveniment literar, a fost un dar pentru comunitate, o dovadă că literatura are puterea de a apropia suflete, de a vindeca și de a da sens. Colaborarea cu Biblioteca Raională „Iulian Filip” Drochia a arătat că, atunci când instituțiile culturale își unesc forțele, pot aduce lumină acolo unde oamenii au nevoie de frumos și de speranță. Ziua s-a încheiat cu aplauze, cu zâmbete și cu promisiunea unei revederi. Pentru că atunci când o bibliotecă devine un loc al iubirii și al artei, între pereții ei se scrie nu doar o pagină de cultură, ci o pagină de viață.

Stamati Doinița, directoarea Bibliotecii Publice Șuri, membră VIP a Tinerilor Scriitori și Jurnaliști, filiala Șuri