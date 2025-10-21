Bibliotecile – inimi care bat pentru democrație

Există momente când o bibliotecă devine mai mult decât o clădire plină de cărți. Devine un loc unde oamenii se întâlnesc pentru a învăța să gândească liber, să aleagă conștient și să creadă în puterea propriei voci. Așa a fost în această toamnă la Biblioteca Publică Șuri, care a participat cu entuziasm la cea de-a patra ediție a concursului „Biblio-R.A.F.T. electoral”, organizat de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) în parteneriat cu PNUD Moldova și cu sprijinul oferit de Norvegia, Suedia, Canada și Danemarca.

24 de biblioteci din întreaga țară, 16 din mediul rural și 8 din mediul urban, au deschis ușile și inimile comunităților pentru un scop comun: formarea cetățenilor activi, informați și responsabili. Aproape 7300 de oameni au participat la mese rotunde, ateliere, expoziții și discuții publice, descoperind ce înseamnă, cu adevărat, democrația.

Pentru Biblioteca Publică Șuri, acest concurs nu a fost doar o competiție, ci o lecție de viață comunitară. Sub deviza „Democrația se învață – pași mici pentru alegeri mari”, bibliotecara Doinița Stamati și echipa sa au creat o serie de activități în care s-au întâlnit generații și povești de viață.

Tinerii au vorbit despre viitor, seniorii despre experiență, iar toți împreună au înțeles că puterea unei comunități stă în puterea de a gândi critic și de a acționa responsabil. În sala bibliotecii s-au auzit întrebări, s-au născut idei și s-au aprins speranțe. Fiecare întâlnire a devenit o dovadă că democrația începe din inima omului, acolo unde se naște dorința de a face bine și de a lăsa o urmă.

„Când vorbim despre alegeri, nu vorbim doar despre politică. Vorbim despre viitorul copiilor noștri, despre încrederea în noi înșine și despre dorința de a fi parte din schimbare”, spune Doinița Stamati. „Biblioteca este un loc unde oamenii vin nu doar să citească, ci să se regăsească, să se întrebe, să înțeleagă și să aleagă.”

Activitățile de la Șuri au fost diverse: sesiuni de educație media, proiecții de materiale video despre drepturile cetățenilor, expoziții tematice, discuții între tineri și adulți, dar și momente artistice dedicate libertății de exprimare. Biblioteca a devenit, pentru o vreme, o mică scenă a democrației, unde fiecare participant a avut un rol și o voce.

Rezultatele s-au văzut repede. Elevii au început să vorbească mai deschis despre responsabilitate și implicare, părinții au înțeles cât de important e să-și încurajeze copiii să fie activi, iar seniorii s-au simțit ascultați și respectați. S-a creat o legătură frumoasă între generații,o rețea de oameni care cred în bunătate, respect și adevăr.

Concursul a premiat cele mai creative inițiative, iar printre câștigători s-au numărat: Biblioteca Publică Raională Cantemir (locul I), Biblioteca Publică Raională Strășeni (locul II), Biblioteca Publică pentru copii din satul Baimaclia (locul III) și Biblioteca Gimnaziului „Luceafărul” din orașul Biruința (mențiune).

Însă dincolo de diplome și trofee, adevărata victorie a fost trezirea spiritului civic în inimile oamenilor. Biblioteca din Șuri a arătat că democrația nu se predă ca o lecție, ci se trăiește zi de zi, în felul în care asculți, în modul în care alegi, în curajul de a te implica.

Concursul „Biblio-R.A.F.T. electoral” a devenit astfel un simbol al unității și al încrederii în forța comunităților mici. Cu sprijinul partenerilor internaționali — Norwegian Embassy Office in Chișinău, Embassy of Sweden in Chișinau, Embassy of Denmark in Moldova și Embassy of Canada to Romania, Bulgaria, and Moldova, bibliotecile au fost încurajate să continue misiunea lor de educație democratică și socială.

La Șuri, evenimentul s-a încheiat cu un gând simplu, dar puternic: „Când educi un copil, schimbi o viață. Când educi o comunitate, schimbi o lume.”

Biblioteca Publică Șuri continuă să fie un spațiu viu, în care fiecare carte deschide o fereastră către viitor, iar fiecare întâlnire aprinde dorința de a construi o lume mai dreaptă și mai frumoasă. Pentru că democrația nu se învață doar din legi, se învață din oameni, din zâmbete, din bunătate și din curajul de a spune: „Eu pot face o schimbare.”

Stamati Doinița, directoarea Bibliotecii Publice Șuri, membră VIP a Tinerilor Scriitori și Jurnaliști, filiala Șuri