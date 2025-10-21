Motorul din spatele lanțului „Linella” – Vasile Drăgan

 Originar din Telenești (Budăi), Vasile Drăgan este omul care a ridicat de la zero unul dintre cele mai puternice conglomerate economice din Moldova și din regiune. El este motorul din spatele lanțului „Linella” – cea mai mare rețea națională de supermarketuri, care a redefinit comerțul modern din țară.
 În același timp, este proprietarul Vinăriei Contarini din Italia – unul dintre cei mai renumiți producători de Prosecco din peninsulă, un brand care poartă rafinamentul italian și viziunea unui teleneștean de succes.
 Sub umbrela „Ducates Grup”, Vasile Drăgan dezvoltă un portofoliu impresionant de companii, inclusiv: Combinatul „Carmez”, lider în industria alimentară, și Vinăria „RADACINI Wines”, simbol al eleganței și calității vinurilor moldovenești.
De la spiritul muncitor al Teleneștiului la rafinamentul Italiei, Vasile Drăgan reprezintă imaginea antreprenorului care unește tradiția cu inovația, transformând visul local într-o poveste europeană de succes.
    SURSA: Asociația Băștinașilor din orașul Teleneești..

