iPhone 17, iPhone Air, dar și alte surprize – Tot ceea ce știm despre lansările Apple din septembrie 2025

Apple se pregătește pentru evenimentul său hardware anual, programat pentru 9 septembrie 2025, unde va prezenta noile modele iPhone 17, împreună cu actualizări pentru Apple Watch și AirPods.

Noul iPhone 17 promite o serie de modificări importante, apropiindu-se mai mult de modelele Pro. Ecranul ar urma să fie mai mare, de aproximativ 6,3 inch, cu o rată de refresh de 120Hz, o îmbunătățire semnificativă față de cele 60Hz ale generației anterioare.

Camera frontală ar putea ajunge la 24 megapixeli, iar culorile noi precum mov și verde vor extinde opțiunile de personalizare.

Modificări la modelel Pro

Modelele Pro vor include modificări vizibile pe spate, cu cele trei camere dispuse într-o bară dreptunghiulară care se întinde pe lățimea telefonului.

În zona centrală va fi plasat logo-ul Apple pentru un aspect mai echilibrat, iar banda de titan ar putea fi înlocuită cu aluminiu, reducând greutatea și costurile.

iPhone 17 Pro Max va primi modificări mai subtile, inclusiv un corp puțin mai gros pentru a găzdui o baterie mai mare, ceea ce ar reprezenta un avantaj considerabil pentru utilizatori.

Prețurile estimate sunt de aproximativ 800 de dolari pentru iPhone 17, 1.050 de dolari pentru Pro și 1.250 de dolari pentru Pro Max, scrie TechCrunch.

iPhone Air, Apple Watch și AirPods Pro 3, tendințe și funcții

Cea mai discutată noutate este iPhone Air, cel mai subțire telefon Apple de până acum, cu o grosime de doar 5,5 mm și ecran de 6,6 inci.

Acesta ar urma să înlocuiască modelul Plus, păstrând un design elegant, dar cu compromisuri: o singură cameră pe spate și posibil doar difuzor frontal. Culorile propuse sunt negru, argintiu și auriu deschis, iar prețul estimat este de 950 de dolari.

În privința ceasurilor Apple, seria Watch 11 și Ultra 3 ar putea aduce funcții precum monitorizarea tensiunii arteriale și detecția apneei în somn, împreună cu încărcare mai rapidă și suport 5G.

Apple Watch SE 3 va beneficia, cel mai probabil, doar de un ecran mai mare și, posibil, de o carcasă din plastic. Prețurile estimate sunt 250 de dolari pentru SE 3, 400 de dolari pentru Series 11 și 800 de dolari pentru Ultra 3.

AirPods Pro 3 vor fi mai compacte, cu design rafinat, control tactil și carcasă mai subțire. Cipul H3 va îmbunătăți funcția de anulare activă a zgomotului și experiența audio adaptivă, aducând o actualizare semnificativă față de AirPods Pro 2.

Așadar, evenimentul Apple din septembrie 2025 promite să fie unul dintre cele mai importante ale anului, aducând inovații de design, performanță și funcționalități pentru toate liniile de produse majore ale companiei.