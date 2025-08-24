Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 25-31 august 2025

Horoscop săptămânal Berbec: 25-31 august 2025

Trebuie să accepți cu maturitate faptul că cei din jur nu îți sunt datori cu nimic. Integrarea lui în viața de zi cu zi te va ajuta, într-o formă sau alta, să te întorci către sine. De cele mai multe ori nu ai răbdare cu tine. Deși îți dorești să realizezi multe lucruri, în perioada următoare tu trebuie să fii prioritatea. Te-ai neglijat prea mult timp.

Horoscop săptămânal Taur: 25-31 august 2025

Sunt situații pe care nu le poți controla. Chiar dacă îți dorești să faci multe lucruri, starea psihică nu te ajută în acest sens. Starea de neputință este de fapt un semn că trebuie să fii și atât. Uneori este suficient asta. La birou, lucrurile decurg lin pentru că organizarea este principalul aliat al echipei din care faci parte.

Horoscop săptămânal Gemeni: 25-31 august 2025

Îți dorești împlinire și îndeplinirea tuturor lucrurilor. Vezi totul în nuanțe de alb sau negru și de aceea îți este dificil să accepți că uneori nu este cazul să mai forțezi anumite drumuri. În viața personală, totul este foarte clar pentru tine. În locul în care te afli în prezent te simți împlinită și în siguranță. Nu ai nevoie de nimic mai mult decât atât.

Horoscop săptămânal Rac: 25-31 august 2025

În plan social ești extrem de influențabilă. Zilele acestei săptămâni te găsesc apatică și tristă. Îți este dificil să accepți anumite zone sumbre din tine. Te simți patetică și total inadecvată în raport cu anumite persoane. Ceea ce încerci să promovezi în plan social nu are nimic în comun cu universul tău interior.

Horoscop săptămânal Leu: 25-31 august 2025

„Căderile” pe care le vei trăi pe parcursul acestei săptămâni vor simplifica lucrurile în favoarea ta. Ai nevoie să revizuiești anumite aspecte organizatorice pentru a evita să mai ajungi în impas. Weekend-ul este despre viața socială, în special cea romantică. Ai dispoziție de flirt, vei ieși mult cu prietenii și vei încerca să te remarci în orice context în care te vei afla.

Horoscop săptămânal Fecioară: 25-31 august 2025

Nu crezi în relații platonice, indiferent că este vorba de planul personal sau profesional. Pentru tine este definitorie implicarea absolută în tot ceea ce faci. Multe persoane din viața ta nu rezonează cu valorile tale și de aceea alegi să te retragi din anumite relații. Niciodată nu este prea târziu să îndrepți anumite greșeli pe care le regreți!

Horoscop săptămânal Balanță: 25-31 august 2025

Influența pe care o primești din partea Lunii te forțează să alegi dintre totul sau nimic. Această atitudine drastică te ajută totuși să elimini din viața ta lucruri superficiale care nu dădeau niciun sens acțiunilor tale. Energia pe care o recepționezi de la cei din jur te ajută să îți menții starea de spirit pozitivă.

Horoscop săptămânal Scorpion: 25-31 august 2025

Chiar dacă nu te simți confortabil făcând acest lucru, pentru cariera ta este important să preiei inițiativa. Colegii de echipă pot fi aliații tăi, dar asta dacă le vei da voie să facă asta. Intriga care are loc în mediul familial te scoate destul de mult din zona de confort. Ai nevoie de timp cu tine.

Horoscop săptămânal Săgetător: 25-31 august 2025

Nu te simți pregătită să faci față unor noi provocări profesionale, dar nici nu ai curajul necesar pentru a-ți recunoaște limitele. Îți este frică de judecata celor din jur. Viața pe care o trăiești este despre tine și nu despre ce așteptări au ceilalți de la tine! Oare cum ar sta lucrurile dacă te-ai asculta mai des?

Horoscop săptămânal Capricorn: 25-31 august 2025

Provocări sunt pentru fiecare dintre noi la orice pas. Asta nu înseamnă însă că nu te vei descurca excepțional, indiferent de situația în care te vei afla. Este esențial să ai încredere în tine! Tonusul tău psihic are de suferit pe parcursul întregii săptămâni. Canicula te consumă energetic. Îți este destul de greu să rămâi concentrată.

Horoscop săptămânal Vărsător: 25-31 august 2025

În viața ta nu accepți nimic forțat. Dificultățile de comunicare pe care le întâmpini în raport cu anumiți membri ai familiei te fac să îți dai seama că ai nevoie să te retragi pentru o perioadă din mijlocul oricărui context delicat. A nu vorbi despre opiniile pe care le ai este de fapt o alegere înțeleaptă, mai ales în momente delicate.

Horoscop săptămânal Pești: 25-31 august 2025

Chiar dacă inițial nu ai crezut că este vorba despre acest lucru, unele situații de la birou te forțează să îți pătezi integritatea. Ai de făcut o alegere importantă cu privire la acest aspect. Viața de familie te împlinește, dar nu este suficient pentru tine. Ai nevoie de altfel de împliniri și nu vei alege să renunți la visurile pe care le ai.

