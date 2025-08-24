EFA îi „bate” tare pe drochieni și demonstrează că în prima etapă a fost un „accident”

Fanii echipei EFA pot să se liniștească or, după ce, în etapa inaugurală, visocenii au pierdut pe teren propriu, în meciul de la Drochia, fotbaliștii din nordul raionului Soroca nu au avut deloc emoții. Scorul de 5-2 vorbește de la sine și reînvie șansele la promovare, chiar dacă competiția este la început de cale.

Altfel, meciul cu FC Speranța nu a fost unul ușor, precum o arată scorul. După prima repriză scorul era de doar 2-1 în favoarea oaspeților (prin golurile marcate de visoceanul Petru Gherman, în minutele 10 și 45+2 și fotbalistul gazdelor Serghei Mișcov, minutul 43) și doar în repriza secundă cei de la EFA s-au dezlănțuit marcând încă trei goluri – prin același Petru Gherman (50), Leonid Podlesnov (70) și Ion Mămăligă (85), gazdele replicând prin reușita lui Dmitri Orlov (53)…

EFA a evoluat în următoarea componență: Perju Razvan, CHIPERI IGOR, Rusu Vasile, Lungu Daniel, MAMALIGA Ion, GHERMAN PIOTR, Podlesnov Leonid, Buruiană Gabriel, DRAB ANDREI, GÎRLEAN ION, Paşa Vasile. Rezerve: Șevciuc Ianoș-Ionuţ, Panici Igor, Cudalbă Gabriel, Cucoș Dumitru, Ţarălungă Dan, Spoială Marin.

În celelalte partide au fost consemnate rezultatele: FC Țarigrad – Vulturii Cutezători: 0-4. Au marcat: Vadim Gulceac (29, 57, 81), Dionisie Lencauțan (39); CF Edineț – FC Grănicerul: 2-1. Au marcat: Elyas Ursu (16), Vladislav Boiciuc (84) / Alexei Balea (11); FC Olimpia – FC Steaua Nordului: 0-1. A marcat Alexei Deordiev (47); CF Locomotiva – Atletico: 2-0. Au marcat: Alexei Ciumac (67, 81).

După acest rezultat frumos EFA urcă pe locul trei, fiind devansată doar de echipele din Sângerei și Ocnița, care au acumulat maximum de puncte.

În etapa cu numărul trei, care se va disputa sâmbătă, 30 august, cu începere de la ora 17:00, EFA are meci acasă, în compania formației CF Edineț. În celelalte meciuri se întâlnesc: FC Grănicerul-FC Țarigrad, FC Steaua Nordului-CF Locomotiva, Vulturii Cutezători-FC Olimpia, Atletico-FC Speranța. (Dan AOLEI)