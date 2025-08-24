Hortensia – floarea spectaculoasă care ascunde superstiții vechi

Hortensia este una dintre cele mai frumoase flori, apreciată pentru inflorescențele sale bogate și colorate, care variază de la albastru intens la roz pal sau alb strălucitor. Ea aduce eleganță și farmec în grădini, transformând orice colț de natură într-un decor de poveste. Totuși, în jurul ei circulă numeroase superstiții care i-au creat o reputație controversată.

Frumusețe cu două fețe

Deși este atât de apreciată ca floare decorativă, tradițiile populare transmit că hortensia nu ar trebui ținută în interiorul locuinței. Mulți cred că această plantă are o energie „rece”, care poate influența atmosfera casei, aducând ghinion, certuri și chiar singurătate.

Potrivit acestor superstiții, cei care își decorează casa cu hortensii riscă să se confrunte cu tensiuni în familie sau probleme în relațiile de cuplu. Din acest motiv, ea este adesea evitată ca floare de apartament.

Legende și semnificații ascunse

În Japonia, o legendă spune că hortensia a fost oferită unei femei ca semn de scuze după o neînțelegere, dar darul a fost interpretat drept un simbol al iubirii neîmpărtășite și al trădării. De aici vine asocierea ei cu despărțirea.

În Europa, hortensia a fost numită și „floarea singurătății”, pentru că se credea că adusă în casă poate „răci” relațiile și poate îndepărta partenerii unul de celălalt.

Unde este locul hortensiei

Chiar dacă aceste credințe persistă, hortensia rămâne foarte iubită. Specialiștii în grădinărit recomandă ca floarea să fie păstrată în curți, grădini sau pe terase, acolo unde frumusețea ei poate fi admirată în voie. În exterior, energia ei este considerată pozitivă, aducând liniște și armonie.

Mai mult, în aranjamente florale sau buchete, hortensia simbolizează recunoștința și sinceritatea, fiind aleasă adesea pentru evenimente speciale.

Hortensia rămâne o floare spectaculoasă, dar și una înconjurată de mister și superstiții. Dacă în grădină aduce frumusețe și pace, în casă mulți o evită, de teamă că ar putea aduce singurătate sau neînțelegeri. Indiferent de credințe, un lucru este sigur: hortensia fascinează prin culorile și eleganța ei unică.