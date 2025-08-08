Trei zile de instruire pentru educatorii din Soroca, Drochia și Dondușeni / GALERIE FOTO

În perioada 4–6 august, la Drochia a avut loc o instruire dedicată îmbunătățirii calității educației timpurii, prin aplicarea instrumentului internațional TEACH. Activitatea a reunit educatori, metodiști și manageri ai grădinițelor din raioanele Soroca, Drochia și Dondușeni.

Timp de trei zile, participanții au învățat cum să observe și să analizeze procesul educațional din grădinițe, pentru a-l face mai prietenos și mai eficient. Instrumentul TEACH se axează pe trei direcții principale: „Climatul clasei”, care vizează atmosfera din grupă și relațiile dintre copii și educatori, „Instruirea”, adică metodele prin care copiii învață și sunt ghidați, și „Dezvoltarea socio-emoțională”, care îi ajută pe cei mici să își înțeleagă emoțiile și să interacționeze armonios cu ceilalți.

Formarea a fost facilitată de două profesioniste cu experiență în domeniu, care au încurajat schimbul de idei și exemple practice. Educatorii au avut ocazia să discute despre provocările pe care le întâmpină și să descopere soluții care pot fi aplicate în activitatea zilnică.