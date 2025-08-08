Încă doi soroceni candidează pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025

De către

Partidul Social Democrat European (PSDE) a depus astăzi, 8 august 2025, actele la Comisia Electorală Centrală pentru a participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Pe lista formațiunii se regăsesc și doi candidați din raionul Soroca.

Potrivit informațiilor transmise de organizația teritorială, Sergiu Ursachi și Marcel Guțu reprezintă raionul Soroca pe lista electorală a PSDE pentru scrutinul din această toamnă.

În context, amintim că PAS și-a depus anterior actele la CEC, prezentând lista completă a candidaților. Printre aceștia se numără și trei soroceni: Sergiu Lazarencu, ministrul Mediului – poziția 22, Ion Babici, deputat – poziția 55, și Inga Burlacu, contabil – poziția 77.

Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 vor decide noua componență a legislativului. Urmează ca, odată cu startul oficial al campaniei, candidații să își prezinte programele și prioritățile electorale.

VEZI ȘI: