De ce s-au tăiat salciile din parcul „Grigore Vieru”?

Serviciile gospodărești din Soroca continuă intervențiile pe teren pentru a înlătura urmările vântului puternic din 6 august. Printre zonele afectate se află și Parcul „Grigore Vieru”, unde mai mulți copaci de salcie au fost afectați.

Autoritățile locale au decis defrișarea completă a salciilor din parc, măsură care a stârnit nemulțumirea unor soroceni. Oamenii spun că arborii ofereau umbră și răcoare în zilele călduroase.

Am contactat Serviciul de presă al primăriei municipiului Soroca unde a precizat că decizia a fost luată „pentru securitatea locuitorilor, deoarece salciile au fost parțial afectate și prezentau risc de prăbușire. Echipele Serviciului de Amenajare și Înverzire lucrează în continuare în mai multe sectoare pentru a îndepărta crengile rupte și arborii căzuți la pământ.”.

Primăria îndeamnă cetățenii să fie solidari și să participe la curățarea ogrăzilor și a curților blocurilor unde locuiesc. Gunoiul adunat va fi evacuat de serviciile municipale, iar masa lemnoasă este transportată la depozitul Serviciului de Amenajare și Înverzire.


