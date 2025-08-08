Condus fără permis și în stare de ebrietate

De către
OdN
-
0
20
*foto simbol

Un bărbat din raionul Drochia a fost prins conducând un automobil, deși nu avea permis și se afla într-o stare avansată de ebrietate alcoolică. Incidentul s-a petrecut în noaptea de 23 mai 2025, pe o stradă din satul Mîndîc.

Polițiștii de patrulare au oprit șoferul după ce au observat semne clare de consum de alcool. Testul alcoolscopic realizat cu aparatul „Drager” a indicat o concentrație de 0,84 mg/l în aerul expirat, valoare care depășește cu mult limita legală și care, potrivit legislației, indică stare avansată de ebrietate.

În fața judecătorilor, bărbatul și-a recunoscut vina și a exprimat regret pentru fapta comisă. Deși pedeapsa inițială stabilită de instanță a fost de peste trei ani de închisoare, ținând cont de circumstanțele personale, instanța a decis suspendarea condiționată a executării pedepsei pe o perioadă de probațiune de trei ani.

În această perioadă, condamnatul trebuie să respecte o serie de condiții, printre care prezentarea periodică la organul de probațiune și anunțarea schimbărilor de domiciliu sau a deplasărilor mai lungi de cinci zile. Dacă va respecta aceste condiții și nu va comite alte infracțiuni, pedeapsa nu va fi pusă în aplicare.

Cazul aduce din nou în atenție pericolele conducerii vehiculului sub influența alcoolului și importanța respectării legii. Poliția rutieră continuă acțiunile de prevenire și sancționare a celor care pun în pericol siguranța circulației pe drumurile publice.


Articolul precedentCum poți economisi bani în fiecare lună. 5 metode simple și eficiente pe care le poți aplica imediat
Articolul următorDe ce s-au tăiat salciile din parcul „Grigore Vieru”?
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.