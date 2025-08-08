Condus fără permis și în stare de ebrietate

Un bărbat din raionul Drochia a fost prins conducând un automobil, deși nu avea permis și se afla într-o stare avansată de ebrietate alcoolică. Incidentul s-a petrecut în noaptea de 23 mai 2025, pe o stradă din satul Mîndîc.

Polițiștii de patrulare au oprit șoferul după ce au observat semne clare de consum de alcool. Testul alcoolscopic realizat cu aparatul „Drager” a indicat o concentrație de 0,84 mg/l în aerul expirat, valoare care depășește cu mult limita legală și care, potrivit legislației, indică stare avansată de ebrietate.

În fața judecătorilor, bărbatul și-a recunoscut vina și a exprimat regret pentru fapta comisă. Deși pedeapsa inițială stabilită de instanță a fost de peste trei ani de închisoare, ținând cont de circumstanțele personale, instanța a decis suspendarea condiționată a executării pedepsei pe o perioadă de probațiune de trei ani.

În această perioadă, condamnatul trebuie să respecte o serie de condiții, printre care prezentarea periodică la organul de probațiune și anunțarea schimbărilor de domiciliu sau a deplasărilor mai lungi de cinci zile. Dacă va respecta aceste condiții și nu va comite alte infracțiuni, pedeapsa nu va fi pusă în aplicare.

Cazul aduce din nou în atenție pericolele conducerii vehiculului sub influența alcoolului și importanța respectării legii. Poliția rutieră continuă acțiunile de prevenire și sancționare a celor care pun în pericol siguranța circulației pe drumurile publice.