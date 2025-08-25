Important! Se suspendă temporar recepționarea în circuitul poștal al trimiterilor cu conținut de marfă cu destinația SUA

S-a declarat că scopul prezentei măsuri este eliminarea unei breșe exploatate pentru evaziune vamală și introducerea de produse periculoase prin intermediul trimiterilor de valoare redusă, informează posta.md . Excepția „de minimis”, care permitea anterior intrarea în SUA a coletelor sub 800 USD fără taxe vamale, ar fi reprezentat o vulnerabilitate gravă, care ar fi fost folosită pentru contrabandă, contrafacere și încălcări ale securității sanitare.

Printre principalele prevederi ale ordinului menționează:

Suspendarea globală a excepției „de minimis”: Din data de 29 august 2025, toate trimiterile (indiferent de valoare, țara de origine, modul de transport sau tipul de intrare), cu excepția celor trimise prin rețeaua poștală internațională, vor fi supuse tuturor taxelor vamale, impozitelor și altor plăți aplicabile. Reguli speciale pentru trimiteri expediate prin poștă internațională (aplicabile tuturor operatorilor poștali din lume): Bunurilor expediate prin rețeaua poștală li se vor aplica două opțiuni de taxare, la alegerea transportatorului (cu notificare prealabilă către CBP):

a) Ad valorem – un tarif procentual bazat pe rata IEEPA aplicabilă țării de origine;

b) Specific (taxă fixă pe colet), valabilă temporar (6 luni). După 6 luni, metoda specifică va fi înlocuită de metoda ad valorem aplicabilă permanent:

80 USD pentru țări cu rată IEEPA sub 16 %;

160 USD pentru rate între 16–25 % (pentru Moldova rata dată constituie 25%, adică taxa va constitui 160 USD per trimitere);

200 USD pentru rate peste 25 %.

Noile reglementări, care stabilesc o abordare diferită de cea prevăzută la nivel global de Uniunea Poștală Universală, precum colectarea taxelor vamale, datelor care urmează să fie colectate și interacțiunea cu U.S. CBP nu sunt încă definite clar, regulamentele urmează a fi elaborate și publicate în Registrul Federal.

În contextul celor expuse mai sus, până la identificarea soluțiilor de achitare a taxelor vamale impuse de către SUA, Î.S. ”Poșta Moldovei” informează:

Începând cu data de 25.08.2025 se suspendă, temporar, recepționarea trimiterilor cu conținut de marfă (pachete, colete, EMS) cu destinația SUA. Trimiterile poștei de scrisori cu conținut de documente sau scrisori, cu destinația SUA, se acceptă în circuitul poștal conform procedurilor tehnologice.

Despre reluarea serviciului de recepționare a trimiterilor poștale cu conținut de marfă vă vom informa suplimentar.