Un băiețel din Soroca a văzut lumina zilei în ambulanță

De o intervenție deosebită, plină de emoții pozitive au avut parte 2 echipe AMU, la data de 22 august. La ora 14:23, rudele unei gravide în vârstă de 41 ani, dintr-o localitate a raionului Soroca au solicitat de urgență intervenția ambulanței, pentru că doamna prezenta semnele caracteristice pentru debutul travaliului.

Dispecerii medicali au transmis operativ solicitarea echipei PAMU Vărăncău, disponibilă pentru deservire, care s-a deplasat imedicat și ajungând la domiciliu pacientei, a constatat că femeia era la a II-a naștere și avea contracții frecvente. În ajutor la urgența medico-chirurgicală de grad major a fost solicitată o echipă AMU specializată, care a intervenit prompt.

Datorită asistenței medicale urgente calificate acordate în timp oportun de membrii echipelor SAMU Soroca, nașterea în ambulanță a decurs fără complicații. La ora 15:19, femeia a adus pe lume un băiețel sănătos cu o greutate de aproximativ 3000 gr., cu scorul Apgar 7-8 puncte.

Lăuza și nou-născutul în stare satisfăcătoare au fost transportați în siguranță la Maternitatea din cadrul IMSP Spitalul Raional Soroca, unde au fost preluați de colegi pentru monitorizare și îngrijire postnatală.

Bravo echipelor AMU!

Echipa PAMU Vărăncău a SAMU Soroca:

· Felcer – Cristina Golovatîi

· Infirmier – Semion Pîrlii

· Conducător autoambulanță – Efim Braniște

Echipă de asistență medicală urgentă specializată TIM a SAMU Soroca:

· Medic de urgență – Vitalie Vrancean

· Asistent medical – Evghenii Vovc

· Conducator autoambulanță – Oleg Țîmbaliuc

.