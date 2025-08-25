Peste 3.200 de familii au beneficiat de Programul de Vouchere pentru Electrocasnice

Aproximativ 3.200 de familii din Republica Moldova și-au înlocuit electrocasnicele vechi cu aparate noi, performante și eficiente energetic, în cadrul Programului de Vouchere pentru Electrocasnice (EcoVoucher), aflat la a patra sesiune de implementare din acest an, transmite moldpres.md

Potrivit Ministerului Energiei, programul prevede predarea echipamentelor uzate pentru reciclare, contribuind astfel la reutilizarea materialelor recuperabile și la gestionarea corespunzătoare a deșeurilor electronice.

Beneficiarii pot verifica disponibilitatea voucherelor accesând platformele verificarevoucher.cned.gov.md sau compensatii.gov.md, iar informații suplimentare sunt oferite pe site-ul cned.gov.md sau la Linia Verde CNED: 0 8005 5005 (apel gratuit).

Programul de Vouchere pentru Electrocasnice este dezvoltat de Guvernul Republicii Moldova cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și implementat de Centrul Național pentru Energie Durabilă. Actuala ediție se desfășoară în cadrul proiectului „Eficiență Energetică și Energii Regenerabile pentru Moldova” (E4M), realizat de GIZ împreună cu Guvernul Republicii Moldova și finanțat de Guvernul Germaniei, cu cofinanțarea Uniunii Europene, Norvegiei și Danemarcei. Finanțarea ediției curente este asigurată de Norvegia.